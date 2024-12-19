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  • 20.12.24, 06:00

В балтийских лесах идет климатическая война

В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
Эстонские и другие балтийские ученые присоединились к обращению к руководителям Европейского Союза, в котором для достижения климатических целей рекомендуется не увеличивать охрану лесов, а продолжать их активное использование.
С представителями лесной промышленности согласна группа европейских ученых-лесоводов. В Эстонии данную позицию разделяют исследователи из Эстонского университета естественных наук, которые при этом избегают объяснять свою точку зрения в местной прессе.
Эстонская компания Foreko, крупнейший продавец древесины в стране, продающий более миллиона плотных кубометров леса в год, пишет на своем сайте, что их деятельность является углеродно-отрицательной. Это означает, что новые посадки и уже растущие деревья связывают больше углерода, чем это раньше делали вырубленные ныне деревья.
Предприятия лесного сектора все как один утверждают, что старые деревья со временем перестают улавливать углекислый газ и начинают выбрасывать его в атмосферу. Следовательно, вырубка старых деревьев оправдана, утверждают они. Деревянные здания и изделия из дерева — это то, что накапливает углерод, утверждают лесозаготовительные компании и Государственный центр управления лесами (RMK).

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