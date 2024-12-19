В балтийских лесах идет климатическая война

В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
С представителями лесной промышленности согласна группа европейских ученых-лесоводов. В Эстонии данную позицию разделяют исследователи из Эстонского университета естественных наук, которые при этом избегают объяснять свою точку зрения в местной прессе.
Эстонская компания Foreko, крупнейший продавец древесины в стране, продающий более миллиона плотных кубометров леса в год, пишет на своем сайте, что их деятельность является углеродно-отрицательной. Это означает, что новые посадки и уже растущие деревья связывают больше углерода, чем это раньше делали вырубленные ныне деревья.
Предприятия лесного сектора все как один утверждают, что старые деревья со временем перестают улавливать углекислый газ и начинают выбрасывать его в атмосферу. Следовательно, вырубка старых деревьев оправдана, утверждают они. Деревянные здания и изделия из дерева — это то, что накапливает углерод, утверждают лесозаготовительные компании и Государственный центр управления лесами (RMK).
Отсрочка принятия европейской директивы по защите тропических лесов пока не освободит компании, которые на первый взгляд никак не связаны с тропическими лесами и находятся на другом конце света, от обязанности собирать совершенно новую информацию о товарах от своих поставщиков.
За последние десять лет десяток деревообрабатывающих предприятий инвестировали миллионы в новые заводы, создав сотни рабочих мест в различных регионах страны, от Харьюмаа до Вырумаа. Однако только одна из этих компаний получила от государства особо благоприятные условия, обеспечившие стабильность инвестиций.
Проект создания в Ида-Вирумаа большого приюта для животных стоимостью 480 000 евро получил поддержку Фонда справедливого перехода, который покроет 80% расходов. В приюте будет ветеринарная клиника, врачи которой будут платно принимать обычных пациентов и на средства спонсоров лечить брошенных домашних питомцев и раненых диких животных.
Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi. Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.