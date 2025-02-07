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  • 07.02.25, 13:31

Осиновский – о деле Porto Franco: Кылварт обслуживал интересы спонсоров партии

Сегодня Хиллар Тедер, Михаил Корб и Центристская партия были признаны окончательно виновными в коррупционном преступлении. По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, в ситуации замешан и бывший глава столичной мэрии Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
  • Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Foto: Andras Kralla
«Это даже слишком наглядный пример того, как на протяжении десятилетий за счет налогоплательщиков столицы выстраивалась пищевая цепочка, обеспечивающая лучшую жизнь и привилегии для узкого круга приближенных. Переплетение партийных и общественных интересов было лейтмотивом единовластия Центристской партии. Такому мышлению нет места в Эстонии. Тем важнее подтверждение Государственного суда, что такое поведение будет наказано», – написал Осиновский на своей странице в социальной сети Facebook.
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