Осиновский – о деле Porto Franco: Кылварт обслуживал интересы спонсоров партии
Сегодня Хиллар Тедер, Михаил Корб и Центристская партия были признаны окончательно виновными в коррупционном преступлении. По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, в ситуации замешан и бывший глава столичной мэрии Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Foto: Andras Kralla
«Это даже слишком наглядный пример того, как на протяжении десятилетий за счет налогоплательщиков столицы выстраивалась пищевая цепочка, обеспечивающая лучшую жизнь и привилегии для узкого круга приближенных. Переплетение партийных и общественных интересов было лейтмотивом единовластия Центристской партии. Такому мышлению нет места в Эстонии. Тем важнее подтверждение Государственного суда, что такое поведение будет наказано», – написал Осиновский на своей странице в социальной сети Facebook.
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Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу представителей Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристской партии по делу Porto Franco, оставив в силе решение окружного суда. Таким образом, все они признаны окончательно виновными.
Центристская партия потеряла авторитет, а Михаил Кылварт, недавно свергнутый с поста мэра, вместо признания поражения начал разжигать страх, заявил бывший лидер Центристской партии, а ныне член Isamaa Юри Ратас в эфире радио Äripäev.
Центристская партия, признанная окружным судом виновной по уголовному делу, связанному с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, обжаловала соответствующее решение в Государственном суде.
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