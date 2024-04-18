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dv.ee

18 апреля 2024 в 6:40









Центристская партия подала кассацию в Госсуд

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Центристская партия, признанная окружным судом виновной по уголовному делу, связанному с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, обжаловала соответствующее решение в Государственном суде.

Кассационная жалоба, которую подготовили присяжные адвокаты Айвар Пильв и Марко Пильв, была подана в Госсуд 17 апреля, пишет rus.err.ee.

Напомним, 18 марта Таллиннский окружной суд отменил ранее вынесенное оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новый приговор, в котором признал бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму политическую силу виновными в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного с Poto Franco.

Суд назначил Центристской партии штраф в размере миллиона евро. Тедера приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а Михаила Корба – к одному году и двум месяцам заключения. Этот приговор не будет исполнен в полном объеме, если в течение двухлетнего испытательного срока Тедер и Корб не совершат нового умышленного преступления.