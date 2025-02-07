Назад 07.02.25, 11:57 Центристская партия, Хиллар Тедер и Михаил Корб проиграли дело Porto Franco Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу представителей Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристской партии по делу Porto Franco, оставив в силе решение окружного суда. Таким образом, все они признаны окончательно виновными.

Михаил Корб и Хиллар Тедер (справа) на заседании суда по делу, в результате которого ушло в отставку правительство Юри Ратаса. Foto: Liis Treimann

В октябре 2023 года Харьюский уездный суд оправдал Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера по коррупционному делу Porto Franco, однако это решение было обжаловано.

18 марта 2024 года окружной суд отменил решение суда первой инстанции, признав Тедера, Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием. Суд приговорил Хиллара Тедера к наказанию в виде 1 года и 5 месяцев тюремного заключения условно, которое не будет применено полностью, если он не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил Михаила Корба к наказанию в виде 1 года и 2 месяцев тюремного заключения, которое не будет применено полностью, если Михаил Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.

Центристскую партию суд приговорил к штрафу в размере 750 000 евро. Суд увеличил приговор за новое преступление на сумму наказания, не отбытого согласно приговору Харьюского уездного суда от 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Следовательно, Центристская партия получила в общей сложности штраф в размере 1 000 000 евро.

Обвиняемые обжаловали это решение в Госсуде, который сегодня вынес окончательное решение не в их пользу.