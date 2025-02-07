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  • 07.02.25, 11:57

Центристская партия, Хиллар Тедер и Михаил Корб проиграли дело Porto Franco

Госсуд не удовлетворил кассационную жалобу представителей Хиллара Тедера, Михаила Корба и Центристской партии по делу Porto Franco, оставив в силе решение окружного суда. Таким образом, все они признаны окончательно виновными.
Михаил Корб и Хиллар Тедер (справа) на заседании суда по делу, в результате которого ушло в отставку правительство Юри Ратаса.
  • Михаил Корб и Хиллар Тедер (справа) на заседании суда по делу, в результате которого ушло в отставку правительство Юри Ратаса. Foto: Liis Treimann
В октябре 2023 года Харьюский уездный суд оправдал Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера по коррупционному делу Porto Franco, однако это решение было обжаловано.
18 марта 2024 года окружной суд отменил решение суда первой инстанции, признав Тедера, Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием. Суд приговорил Хиллара Тедера к наказанию в виде 1 года и 5 месяцев тюремного заключения условно, которое не будет применено полностью, если он не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.
Суд приговорил Михаила Корба к наказанию в виде 1 года и 2 месяцев тюремного заключения, которое не будет применено полностью, если Михаил Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.
Центристскую партию суд приговорил к штрафу в размере 750 000 евро. Суд увеличил приговор за новое преступление на сумму наказания, не отбытого согласно приговору Харьюского уездного суда от 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Следовательно, Центристская партия получила в общей сложности штраф в размере 1 000 000 евро.
Обвиняемые обжаловали это решение в Госсуде, который сегодня вынес окончательное решение не в их пользу.
Согласно обвинению, Тедер сделал пожертвование Центристской партии в обмен на то, чтобы генеральный секретарь партии Корб использовал свое влияние на мэра Михаила Кылварта. Таллиннская городская управа предоставила девелоперу Porto Franco преимущество при ходатайстве о сервитуте.
По версии обвинения, Корб, будучи высокопоставленным чиновником, в течение 2020 года представлял интересы Тедера в переговорах о сервитуте.
В обвинительном заключении также говорится, что Таллиннская горуправа не соблюдала обычную практику и принципы ценообразования при определении платы за сервитут Porto Franco. Плата за сервитут, требуемая от OÜ Porto Franco, была снижена с 776 580 евро до 301 000 евро. Тедер при этом пожертвовал политической партии 120 000 евро.
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