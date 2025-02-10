Elering – о десинхронизации: единственная неожиданность была решена за секунды

«Недостающая мощность была заменена за секунды», – рассказал член правления Elering Эркки Сапп о единственно известной на данный момент неполадке, произошедшей во время десинхронизации от российской энергосети.
- Бывший руководитель Elering Таави Вескимяги, который на протяжении 14 лет руководил процессом подготовки к десинхронизации. Foto: Andras Kralla
Сапп пояснил, что одна литовская электростанция неожиданно отключилась от сети, что привело к определенному снижению частоты. Однако это было похоже на ситуацию, которую в любом случае хотели протестировать на выходных. «Частота действительно снизилась, но осталась в пределах допустимого», – уточнил Сапп.
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