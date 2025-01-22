Назад 23.01.25, 08:48 Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так? В субботу 8 февраля 2025 года энергосистемы Эстонии, Латвии, Литвы будут разделены с энергокольцом БРЭЛЛ. Речь не о том, что прекращается торговля электричеством с Россией и Беларусью, – она уже не ведется. Страны Балтии с одной стороны и Россия с Беларусью с другой перестанут помогать друг другу поддерживать единую частоту тока 50 Гц.

По состоянию на январь 2025 года передача энергии между двумя странами еще при необходимости происходит. Но кое-где отключение от российской электросети произвели физически. На заднем плане подстанция ГЭС в Ивангороде, на переднем – опора ЛЭП в Нарве, с которой летом 2024 года сняли провода. Foto: Николай Андреев

После десинхронизации три страны Балтии вместе будут делать это сами, «в режиме энергоострова», а к вечеру 9 февраля, после синхронизации частоты с европейскими соседями – с их помощью.

ДВ разобрались, что может пойти не так в ходе этого процесса.

Зачем нужно поддерживать частоту тока?

Страны Балтии еще в 2022 году прекратили покупать электроэнергию в России, однако передача энергии между странами-участниками энергокольца БРЭЛЛ осуществляется до сих пор, и в немалом объеме. Это можно наблюдать, например, на сайте Svenska kraftnät – шведского госпредприятия, которое отвечает за передачу электроэнергии и безопасность электроснабжения.

Например, днем 22 января в какой-то момент из России в Эстонию поступало в 2,5 раза больше электроэнергии, чем из Финляндии. Но обычно поступления из РФ гораздо меньше.

Это не закупка энергии, а именно ее движение то в одну, то в другую сторону, которое позволяет поддерживать стабильную частоту тока. В этот же момент из Латвии и Литвы в Россию и Беларусь уходило почти столько же энергии, сколько приходило из России в Эстонию.

Для поддержания стабильной частоты необходим баланс между генерацией и потреблением электроэнергии. Другими словами, в каждый момент времени должно быть доступно столько же энергии, сколько потребляется. Если генерация превышает потребление, частота тока повышается, а если потребление превышает генерацию, она снижается. Такие колебания могут привести к масштабным перебоям в электроснабжении.

На сайте шведского оператора электросетей можно увидеть движение энергии между странами, торгующими на бирже NordPool. 22 января 2025 года в какой-то момент из России приходило даже больше энергии, чем из Финляндии, но это редкость. При этом из Латвии и Литвы энергия уходила в РФ и Беларусь. Foto: Скриншот с сайта svk.se

Что может произойти, если неожиданно выйдет из строя очень крупный потребитель или производитель энергии, и частота тока внезапно отклонится от принятых в Европе и РФ 50 Гц?

Электростанции могут автоматически отключиться, чтобы предотвратить повреждение оборудования. Энергосистема состоит из множества региональных сетей, работающих синхронно. Если частота в одном из регионов выходит за допустимые пределы, автоматика отключает этот регион от общей сети, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нестабильности. Это может привести к каскадному отключению других регионов. Когда часть сети отключается, нагрузка перераспределяется на оставшиеся линии электропередачи. Если оставшиеся линии не справляются с перегрузкой, они также могут отключиться, усугубляя проблему. Некоторые крупные промышленные потребители критически зависят от стабильной частоты. Если частота нестабильна, они могут аварийно отключаться, что еще больше увеличивает дисбаланс в системе.

Чтобы этого не произошло, требуется помощь в поддержании нужной частоты тока, для чего необходимо передавать его между регионами и странами. Кроме того, поддерживать частоту помогают синхронные компенсаторы и большие накопители энергии.

Номинальные мощности внешних электросоединений стран Балтии без БРЭЛЛ EstLink 1, Финляндия-Эстония – 350 МВт (на практике бывает больше). EstLink 2, Финляндия-Эстонии – 650 МВт (выведен из строя) NordBalt, Швеция-Литва – 700 МВт LitPol Link, Польша-Литва – 500 МВт, планируется до 1000 МВт (по суше через Сувалкский коридор). EstLink 2 в декабре был разорван якорем судна Eagle S. Если бы финский спецназ не остановил корабль, он мог бы оборвать и EstLink 1. Рядом с NordBalt также обнаружен след волочения якоря судна Yi Peng 3.

Неправильная частота тока: бытовой аспект

Как повлияет на обычное домашнее хозяйство ситуация, если отклонения от нормы не так велики, аварийного отключения не произошло, но частота тока – неправильная?

Почти не боятся неправильной частоты нагревательные приборы, например, чайники. В приборах с блоками питания (ноутбуки, телевизоры и т.д.) может выйти из строя сам блок питания.

Наибольшую опасность неправильная частота представляет для чувствительной электроники, а также для устройств с электродвигателями – в квартире первой жертвой, скорее всего, станет компрессор холодильника.

От этой опасности могут уберечь бытовые стабилизаторы, выравнивающие частоту и напряжение. Для того же холодильника, например, подойдет прибор примерно за 60-80 евро.

Обрыв подводных кабелей не меняет планы

25 декабря 2024 года произошло аварийное отключение подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, мощностью 650 МВт – кабель оборвало якорем проходившее над ним судно. Несмотря на это, в Эстонии не произошло блэкаута. Однако на тот момент страна все еще была синхронизирована с энергокольцом БРЭЛЛ, что обеспечивало дополнительную стабильность энергосистемы.

Кабель Estlink 2 в разрезе. Foto: Andres Haabu

На правительственном брифинге для прессы 20 января заместитель директора координационного бюро по обороне и безопасности Государственной канцелярии Прийт Саар сказал: «Инцидент с EstLink 2, произошедший 25 декабря, показал, что мы должны более серьезно оценивать нашу способность поддержания частоты и наши электромощности, особенно в этот период. И мы, конечно же, будем заниматься физической охраной инфраструктуры».

В то же время Прийт Саар отметил, что подготовка к рассинхронизации с БРЭЛЛ и синхронизации с европейской электросетью продолжалась практически десять лет, и все возможные опасности учтены, хотя кратковременные перебои в электроснабжении возможны:

«Все наши сценарии говорят о том, что этот процесс будет проходить очень слаженно. Но нельзя полностью исключать какие-то проблемы с инфраструктурой. Нельзя исключать того, что второй кабель EstLink или какая-то еще инфраструктура будут повреждены».

Но что если часть энергетической инфраструктуры Эстонии выйдет из строя накануне 8 февраля или будет разорван оставшийся кабель, соединяющий Эстонию с Финляндией?

«Хотя кабель EstLink 2 выключен, остается еще EstLink 1, а также кабель на 700 МВт, соединяющий Литву и Швецию, – сказал Прийт Саар. – На самом деле, важнее этих кабелей та инфраструктура, которая находится на земле – электростанции в Эстонии, Латвии и Литве. Это сланцевые электростанции, газовые электростанции, в Латвии и Литве есть также гидроэлектростанции. Важно, чтобы они постоянно находились в сети, давали напряжение. Это тот ресурс, с помощью которого мы можем справиться, даже если с EstLink 1 что-то случится».

Энергетик: мы должны надеяться только на себя

2 делает работу сланцевых электростанций нерентабельной, и Эстония попадает в зависимость от более дешевой электроэнергии из-за границы – из Финляндии, России и опосредованно из Швеции. Лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев еще шесть лет назад бил тревогу из-за того, что удорожание квот на выбросы СОделает работу сланцевых электростанций нерентабельной, и Эстония попадает в зависимость от более дешевой электроэнергии из-за границы – из Финляндии, России и опосредованно из Швеции.

Весной 2019-го в интервью Rus.Postimees он говорил:

«Не дай Бог, конечно, но неожиданное отключение крупных мощностей в данный момент, того же кабеля EstLink 2 или станции Аувере, может повлечь достаточно серьезные последствия для всей энергосистемы. Да еще и в преддверии отключения энергосистемы Эстонии от БРЭЛЛ».

Электростанция Аувере постоянно выходила из строя последние годы, но прямо сейчас она работает.

Не дай Бог, конечно, но неожиданное отключение крупных мощностей в данный момент, того же кабеля EstLink 2 или станции Аувере, может повлечь достаточно серьезные последствия для всей энергосистемы. Да еще и в преддверии отключения энергосистемы Эстонии от БРЭЛЛ. Андрей Зайцев в интервью 2019 года

Сейчас Андрей Зайцев отмечает: благодаря тому, что БРЭЛЛ – это кольцо, через Россию фактически может идти энергия, например, из Литвы в Эстонию и наоборот, если прямые ЛЭП между странами загружены полностью. Когда из этого уравнения исчезнет Россия, энергокольцо превратится в энергокоридор. Зайцев отмечает, что если кабель из Финляндии будет загружен полностью (а значит, не сможет обеспечивать дополнительное движение энергии для поддержания частоты), а в Эстонии внезапно выйдет из строя одна из электростанций, внешняя помощь для поддержания частоты сможет прийти только из Швеции и Польши через Литву.

В этом случае Эстония окажется в самом дальнем, тупиковом конце этого энергокоридора, и вероятность блэкаута будет самой большой именно в Эстонии.

Решение здесь может быть только в том, чтобы Эстония, Латвия и Литва вместе максимально обеспечивали свои потребности в энергии с помощью своих же электростанций, говорит лидер Профсоюза энергетиков. Поскольку солнечные и ветровые парки непостоянны и, напротив, разбалансируют энергосистему, речь именно об управляемых мощностях.

«Мы и сами можем поддерживать частоту, но это возможно только тогда, когда электростанции будут работать», – сказал Андрей Зайцев.

Стоит отметить, что увеличение в энергобалансе доли сланцевых и газовых электростанций будет означать подорожание электроэнергии в странах Балтии, поскольку для их работы нужно покупать квоты на выбросы СО 2 .

Самый важный кабель – через Сувалкский коридор

Прийт Саар из Госканцелярии называет самым важным внешним соединением ЛЭП из Польши в Литву:

«Эта линия крайне важна для синхронизации. Эта линия будет находиться под постоянной охраной даже после того, как пройдет синхронизация. За это отвечают литовские и польские службы».

По словам Саара, повреждение этой ЛЭП – единственная причина, по которой десинхронизация с БРЭЛЛ может быть отложена. «Если сразу несколько инцидентов произойдет во время десинхронизации, то во время пикового периода потребления – утром или вечером – может сложиться ситуация, что для всех потребителей электричества не хватит, и мы будем ротировать регионы, на пару часов отключать регионы от электричества, – сказал Прийт Саар. – На самом деле, пережить пару часов без электричества – это не проблема. Но, на всякий случай, я советовал бы перечитать все рекомендации, которые находятся на сайте olevalmis.ee в разделе про электричество».

Если Россия сыграет на опережение?

При подготовке от десинхронизации с БРЭЛЛ рассматривалась также ситуация, что РФ может со своей стороны раньше, чем по договору, внезапно прекратить поддерживать частоту тока в странах Балтии.

Если мы предположим, что в четверг утром это случится, то уже после полудня мы присоединимся к европейской системе. 6-8 часов, максимум. Прийт Саар Госканцелярия

«Мы должны быть готовы ко всему, – сказал на это Прийт Саар. – Если Россия выйдет из договора и сама десинхронизируется с общей системой – это не будет для нас новостью, мы уже проигрывали этот сценарий. Если это случится, у нас есть кризисный договор с материковой Европой – мы сразу начнем синхронизацию с европейской электросистемой. Если мы предположим, что в четверг утром это случится, то уже после полудня мы присоединимся к европейской системе. 6-8 часов, максимум».

Полиция и Кайтселийт будут охранять инфраструктуру

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар рассказал на брифинге 20 января, что во время переключения на европейскую энергосистему полиция будет охранять около 40 объектов, задействованных в этом процессе, чтобы не дать кому-то извне нарушить их работу. Эти объекты (подстанции, синхронные компенсаторы и д.р.) расположены по всей Эстонии, но больше всего их в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и на западе Эстонии.

Для Департамента полиции и погранохраны эта работа началась с 27 декабря, когда полицейские начали знакомиться с объектами, которые предстоит охранять, и добавили их в маршруты патрулирования. Вейко Коммусаар отметил, что на обычной работе полиции это не скажется.

«Мы уже сделали приготовления к этому периоду. Мы вместе с нашими партнерами обошли все объекты, которые связаны с синхронизацией с европейской энергосистемой, поговорили с владельцами этих объектов, договорились, как мы будем охранять их», – сказал Коммусаар.

Он уточнил, что в качестве партнера полиция привлекла к охране Кайтселийт. По его словам, это нормальная практика, когда возникает необходимость охраны больших объектов, и подобные совместные действия полиция отрабатывала с Кайтселийтом и раньше.

«Ситуация не сильно изменилась с точки зрения оценки рисков. Но, тем не менее, возможны разнообразные инциденты», – сказал замгендиректора полиции.

Он добавил, что над некоторыми энергетическими объектами будет объявлена бесполетная зона для дронов. Беспилотники, которые появятся над ними без разрешения полиции, будут принудительно посажены. Полицейский также попросил не приходить к энергетическим объектам из праздного любопытства, чтобы не мешать охране.