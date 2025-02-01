Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле

В субботу 8 февраля 2025 года энергосистемы Эстонии, Латвии, Литвы будут разделены с энергокольцом БРЭЛЛ. Речь не о том, что прекращается торговля электричеством с Россией и Беларусью, – она уже не ведется. Страны Балтии с одной стороны и Россия с Беларусью с другой перестанут помогать друг другу поддерживать единую частоту тока 50 Гц.