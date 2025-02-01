Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,14
  • OMX Baltic0,34%291,28
  • OMX Riga0,34%875,46
  • OMX Tallinn0,28%1 827,28
  • OMX Vilnius0,52%1 140,51
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 1000,31%8 673,96
  • Nikkei 2250,15%39 572,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,14
  • 01.02.25, 13:20

Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле

Через неделю состоится долгожданная десинхронизация. Министр климата обещает, что надёжность энергоснабжения будет обеспечена, однако работодатели выделяют и другие беспокоящие их аспекты.
По словам Хандо Суттера, в Эстонии нет человека, который отвечал бы за обеспечение конкурентоспособных цен на электроэнергию.
  • По словам Хандо Суттера, в Эстонии нет человека, который отвечал бы за обеспечение конкурентоспособных цен на электроэнергию. Foto: Andras Kralla
«В Эстонии нет ответственного лица, которое отвечало бы за конкурентоспособность или доступность конечной стоимости электричества», – заявил в передаче «Äripäeva Arvamusliider» глава Центрального союза работодателей и бывший руководитель Eesti Energia Хандо Суттер.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
В субботу 8 февраля 2025 года энергосистемы Эстонии, Латвии, Литвы будут разделены с энергокольцом БРЭЛЛ. Речь не о том, что прекращается торговля электричеством с Россией и Беларусью, – она уже не ведется. Страны Балтии с одной стороны и Россия с Беларусью с другой перестанут помогать друг другу поддерживать единую частоту тока 50 Гц.
Новости
  • 29.01.25, 16:00
После десинхронизации с БРЭЛЛ расходы на поддержание частоты составят 60 млн евро в год
По прогнозу эстонского системного оператора Elering, поддержание стабильной частоты в энергосистеме Эстонии после отключения от российской энергосистемы будет обходиться примерно в 60 млн евро в год, передает rus.err.ee.
Подсказка
  • 05.12.24, 17:15
Как отключение от российской электросети повлияет на потребителей энергии?
Эстония вместе с другими странами Балтии отключится от российской электросети в начале 2025 года. За осуществление и бесперебойность этого процесса в Эстонии будет отвечать администратор системы Elering – представитель компании ответил на основные вопросы потребителей.
Mнения
  • 17.01.25, 11:12
Ветры перемен в энергетике: за стоимость тепла переживать не стоит
Синхронизация Эстонии в феврале 2025 года с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E – важный этап в повышении энергетической независимости нашего государства. Этот процесс может повлиять на цены электроэнергии, создавая как риски, так и возможности. Однако для успешной интеграции потребуется дальнейшая модернизация инфраструктуры и гибкое регулирование рынка, пишет доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
  • ST
Content Marketing
  • 23.01.25, 11:52
Philip Morris: изменения на рынке табачной продукции меняют и ожидания от персонала
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
2
Новости
  • 29.01.25, 11:22
Остынут ли нарвские батареи, если отключится свет?
3
Подсказка
  • 30.01.25, 06:00
Комиссия по трудовым спорам: нет письменного договора – платите среднюю зарплату
4
Новости
  • 31.01.25, 11:49
В Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina. Хозяин: недругов Украины у нас хватает
5
Новости
  • 30.01.25, 16:35
«Самое тяжелое решение в нашей жизни». В Таллинне закрывается Monastrell Cafeteria
6
Новости
  • 31.01.25, 14:11
Безумие или гениальная инвестиция? За кружки с муми-троллями выкладывают космические суммы

Последние новости

Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле
Новости
  • 01.02.25, 11:47
США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
Новости
  • 01.02.25, 11:41
Финский профсоюз угрожает забастовкой: она затронет почти все продуктовые магазины
Mнения
  • 01.02.25, 10:30
Михкель Нестор: экономический спад завершен
Биржа
  • 01.02.25, 06:00
Вкус биржи: релиз DeepSeek обрушил хваленую Nvidia. Прибыль Tesla упала на 23%
Новости
  • 31.01.25, 19:32
США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии
Mнения
  • 31.01.25, 17:37
Делов-то: правительство в отставку из-за ветряков? Перспективы Deepseek и небоскреба от эстонских лютеран
Новости
  • 31.01.25, 17:00
Аракас не намерен покупать Postimaja и Coca-Cola Plaza, Венделин отказался от комментариев

Сейчас в фокусе

Кейо Мехтонен отошел от дел в Tallink более 15 лет назад.
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
У Лийзи Ребане в коллекции 96 разных кружек с муми-троллями. В их числе одна из самых особенных рождественских кружек – ее ценность повышает оригинальная наклейка.
Новости
  • 31.01.25, 14:11
Безумие или гениальная инвестиция? За кружки с муми-троллями выкладывают космические суммы
Крупный предприниматель и глава концерна Infortar Айн Ханшмидт.
Новости
  • 31.01.25, 14:13
Ханшмидт: зачем строить электростанцию в Нарве, где ее могут разбомбить в самом начале войны?
Кафе Slava Ukraina. Автор фото: страница кафе в Facebook.
Новости
  • 31.01.25, 11:49
В Таллинне подожгли ресторан Slava Ukraina. Хозяин: недругов Украины у нас хватает
Монастрель – это сорт испанского винограда. Автор фото: страница Monastrell Cafeteria в Facebook.
Новости
  • 30.01.25, 16:35
«Самое тяжелое решение в нашей жизни». В Таллинне закрывается Monastrell Cafeteria
Бывший генеральный директор Nordica Ян Пальмер.
Новости
  • 31.01.25, 12:48
Банкротный управляющий Nordica не исключает возбуждения уголовного дела
По словам предпринимателя в сфере искусственного интеллекта Индрека Сеппо, новый искусственный интеллект китайского стартапа Deepseek впечатляет.
Биржа
  • 30.01.25, 15:58
Почему китайский ИИ испугал одних и обрадовал других: «Это определенно окажет огромное влияние»
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025