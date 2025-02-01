Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле

По словам Хандо Суттера, в Эстонии нет человека, который отвечал бы за обеспечение конкурентоспособных цен на электроэнергию. Foto: Andras Kralla
«В Эстонии нет ответственного лица, которое отвечало бы за конкурентоспособность или доступность конечной стоимости электричества», – заявил в передаче «Äripäeva Arvamusliider» глава Центрального союза работодателей и бывший руководитель Eesti Energia Хандо Суттер.
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