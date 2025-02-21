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  • 21.02.25, 11:44

Исследование: у серопаспортников есть высокий интерес к получению эстонского гражданства

По заказу Министерства культуры и Фонда интеграции Институт балтийских исследований изучил мнение жителей с неопределенным гражданством по вопросам, связанным с эстонским гражданством, а также факторы, влияющие на его получение.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
«Исследование показало, что 65% жителей с неопределенным гражданством намерены ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Причем этот показатель высок во всех возрастных группах. Исследование также показало, что группа жителей Эстонии с неопределенным гражданством довольно разнородна. У них различные препятствия или страхи, которые могут затруднять получение эстонского гражданства. Одних мотивирует чувство родины и общности, других – перспективы на рынке труда. Настолько же разной должна быть и практическая поддержка им в получении гражданства», – сказал руководитель программы исследований миграции и интеграции Института балтийских исследований Кристьян Калдур.
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