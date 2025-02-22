Зять Виктора Орбана может купить Raiffeisenbank в России

Группа Raiffeisenbank подвергается непрекращающейся критике в ЕС за сохранение дочернего банка в России. Foto: Reuters/Scanpix
В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк, пишет svoboda.org. Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной.
38-летний Иштван Тиборц – один из богатейших людей Венгрии, журнал Forbes оценивает его состояние в 370 миллионов долларов. Он женат на дочери Виктора Орбана Рахель, сфера его бизнес-интересов включает строительство, банковские услуги, гостиничный бизнес. Его несколько раз подозревали в коррупционных связях, однако прокурорские проверки в Венгрии не выявляли никаких нарушений
В Raiffeisenbank изданию заявили, что акции российского подразделения находятся под арестом и не могут быть проданы. В бизнес-группе зятя Орбана сказали, что Россия «никогда не была в фокусе ее инвестиций». Сам Орбан, находящийся у власти с 2010 года, пользуется репутацией одного из самых близких к Кремлю лидеров стран ЕС.
Raiffeisen Bank, который пообещал уйти из России, недавно разместил десятки объявлений о вакансиях, где говорится об амбициозных планах роста и привлечении новых клиентов, выяснило издание Financial Times.
Австрия согласилась согласовать 12-й пакет санкций против России после того, как Киев исключил банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны. Финансовое учреждение продолжает работу в РФ, несмотря на вторжение в Украину.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон обеспокоена решением Венгрии смягчить правила въезда для граждан России и Беларуси. «Россия является угрозой безопасности. Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас», – заявила Юханссон в четверг, 1 августа.
Евросоюз не смог согласовать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года. Против этого выступила «одна страна», заявил по итогам заседания стран-лидеров ЕС в ночь на пятницу, 15 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель. По данным AFP, вето на выделение средств наложила Венгрия.
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