Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,41%301,31
  • OMX Riga0,36%879,88
  • OMX Tallinn1,25%1 929,99
  • OMX Vilnius−0,83%1 171,07
  • S&P 500−1,71%6 013,13
  • DOW 30−1,69%43 428,02
  • Nasdaq −2,2%19 524,01
  • FTSE 100−0,04%8 659,37
  • Nikkei 2250,26%38 776,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%93,1
  • OMX Baltic−0,41%301,31
  • OMX Riga0,36%879,88
  • OMX Tallinn1,25%1 929,99
  • OMX Vilnius−0,83%1 171,07
  • S&P 500−1,71%6 013,13
  • DOW 30−1,69%43 428,02
  • Nasdaq −2,2%19 524,01
  • FTSE 100−0,04%8 659,37
  • Nikkei 2250,26%38 776,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%93,1
  • 22.02.25, 15:40

Зять Виктора Орбана может купить Raiffeisenbank в России

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведет переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank.
Группа Raiffeisenbank подвергается непрекращающейся критике в ЕС за сохранение дочернего банка в России.
  • Группа Raiffeisenbank подвергается непрекращающейся критике в ЕС за сохранение дочернего банка в России. Foto: Reuters/Scanpix
В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк, пишет svoboda.org. Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной.
38-летний Иштван Тиборц – один из богатейших людей Венгрии, журнал Forbes оценивает его состояние в 370 миллионов долларов. Он женат на дочери Виктора Орбана Рахель, сфера его бизнес-интересов включает строительство, банковские услуги, гостиничный бизнес. Его несколько раз подозревали в коррупционных связях, однако прокурорские проверки в Венгрии не выявляли никаких нарушений
В Raiffeisenbank изданию заявили, что акции российского подразделения находятся под арестом и не могут быть проданы. В бизнес-группе зятя Орбана сказали, что Россия «никогда не была в фокусе ее инвестиций». Сам Орбан, находящийся у власти с 2010 года, пользуется репутацией одного из самых близких к Кремлю лидеров стран ЕС.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.04.24, 17:02
FT: австрийский Raiffeisen Bank зарабатывает миллиарды в России и пишет о расширении бизнеса
Raiffeisen Bank, который пообещал уйти из России, недавно разместил десятки объявлений о вакансиях, где говорится об амбициозных планах роста и привлечении новых клиентов, выяснило издание Financial Times.
Новости
  • 17.12.23, 12:50
Raiffeisen больше не «спонсор войны»: Австрия разблокировала 12-й пакет санкций против РФ
Австрия согласилась согласовать 12-й пакет санкций против России после того, как Киев исключил банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны. Финансовое учреждение продолжает работу в РФ, несмотря на вторжение в Украину.
Новости
  • 02.08.24, 17:00
Комиссар ЕС встревожена упрощением въезда россиян в Венгрию
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон обеспокоена решением Венгрии смягчить правила въезда для граждан России и Беларуси. «Россия является угрозой безопасности. Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас», – заявила Юханссон в четверг, 1 августа.
Новости
  • 15.12.23, 09:49
Венгрия наложила вето на 50 млрд евро помощи ЕС Украине
Евросоюз не смог согласовать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года. Против этого выступила «одна страна», заявил по итогам заседания стран-лидеров ЕС в ночь на пятницу, 15 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель. По данным AFP, вето на выделение средств наложила Венгрия.
  • ST
Content Marketing
  • 18.02.25, 10:19
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.02.25, 12:02
В большинстве городов Ида-Вирумаа не осталось ни одной банковской конторы
2
Новости
  • 21.02.25, 14:42
Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой
3
Новости
  • 18.02.25, 16:07
Глава Eesti Energia: мы платим за импортируемую из Финляндии электроэнергию больше, чем должны
4
Эпицентр
  • 21.02.25, 08:54
Государство инвестирует 40 млн евро в бизнес по переработке отходов с участием вице-мэра
5
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту
6
Новости
  • 21.02.25, 06:00
Кабаре в масонском замке: как революционная нужда превратила Маарьямяэ в выгодный бизнес

Последние новости

Новости
  • 22.02.25, 15:40
Зять Виктора Орбана может купить Raiffeisenbank в России
Новости
  • 22.02.25, 14:04
Руководитель Peetri Pizza: в планах открыть около 20 ресторанов
Новости
  • 22.02.25, 13:35
ЕС планирует передать Украине оружие и боеприпасы на 20 миллиардов евро
Новости
  • 22.02.25, 12:43
Hepsor нашел крупного арендатора: свободные помещения в P113 Tervisemaja заполняются
Новости
  • 22.02.25, 11:08
AirBaltic начала установку системы спутникового интернета Starlink на борту своих самолетов
Биржа
  • 22.02.25, 10:27
Booking превзошла ожидаемые результаты и выплатит дивиденды
Новости
  • 21.02.25, 17:04
СМИ: США направили Киеву новую версию сделки о природных ресурсах
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту

Сейчас в фокусе

Коллекция автомобилей Олега Гросса насчитывает около 60 автомобилей. В основном это или мощные западные, или советские автомобили.
Новости
  • 21.02.25, 14:42
Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой
Cын первого владельца замка Маарьямяэ, Алексей Орлов-Давыдов, масон и меценат, так и не смог вернуть или продать усадьбу после 1917 года. В 1933 году здесь открылся ресторан-кабаре Riviera-Palais, достигший пика популярности под руководством предпринимателя Йоханнеса Вальдта.
Новости
  • 21.02.25, 06:00
Кабаре в масонском замке: как революционная нужда превратила Маарьямяэ в выгодный бизнес
Вице-мэр Таллинна по вопросам управления отходами Маргот Роозе (Ээсти 200) хоть и участвовала в собрании совладельцев компании Greenful, занимающейся строительством завода по переработке текстильных отходов, но утверждает, что отошла от проекта в Силламяэ после того, как стала работать в мэрии.
Эпицентр
  • 21.02.25, 08:54
Государство инвестирует 40 млн евро в бизнес по переработке отходов с участием вице-мэра
Владелец JMV Motors Яак Лайксоо ведет ожесточенные споры с налоговыми органами.
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту
Существующее учебное здание EBS будет соединено с новым комплексом с помощью галереи, в результате чего используемая площадь университета увеличится вдвое.
Новости
  • 20.02.25, 16:59
Nobe построит 30-этажный образовательный кампус EBS за 69 млн евро
ТОП газелей: компании, которые годами демонстрируют стремительный рост
ТОП
  • 21.02.25, 12:34
ТОП газелей: компании, которые годами демонстрируют стремительный рост
Иллюстративное фото.
Новости
  • 21.02.25, 14:14
Разработчики морских ветропарков раскритиковали решение правительства
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
  • ST
Content Marketing
  • 18.02.25, 10:19
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025