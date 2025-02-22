Назад 22.02.25, 15:40 Зять Виктора Орбана может купить Raiffeisenbank в России Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведет переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank.

Группа Raiffeisenbank подвергается непрекращающейся критике в ЕС за сохранение дочернего банка в России. Foto: Reuters/Scanpix

В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк, пишет svoboda.org . Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной.

38-летний Иштван Тиборц – один из богатейших людей Венгрии, журнал Forbes оценивает его состояние в 370 миллионов долларов. Он женат на дочери Виктора Орбана Рахель, сфера его бизнес-интересов включает строительство, банковские услуги, гостиничный бизнес. Его несколько раз подозревали в коррупционных связях, однако прокурорские проверки в Венгрии не выявляли никаких нарушений

В Raiffeisenbank изданию заявили, что акции российского подразделения находятся под арестом и не могут быть проданы. В бизнес-группе зятя Орбана сказали, что Россия «никогда не была в фокусе ее инвестиций». Сам Орбан, находящийся у власти с 2010 года, пользуется репутацией одного из самых близких к Кремлю лидеров стран ЕС.