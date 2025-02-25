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  • 25.02.25, 14:51

Айн Ханшмидт: Европа должна взять себя в руки и направить деньги на оборону

Фокус Европейского Союза в отношении российской агрессии неверен, считает крупный предприниматель Айн Ханшмидт.
Крупный предприниматель и владелец Infortar Айн Ханшмидт.
  • Крупный предприниматель и владелец Infortar Айн Ханшмидт. Foto: Liis Treimann
«Ну какая еще ESG-отчетность, давайте сначала приведем в порядок свою обороноспособность. Европейский Союз просто должен взять себя в руки», – заявил он в эфире утренней программы радио Äripäev.
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