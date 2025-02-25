Айн Ханшмидт: Европа должна взять себя в руки и направить деньги на оборону

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом накаляется конфликт. В то же время глава РФ Владимир Путин «высоко оценил» результаты переговоров России и США и заявил, что с удовольствием встретится с американским лидером.
18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США, по итогам которых стороны приняли решение начать работать над скорейшим прекращением конфликта в Украине. В СМИ просочилась информация, что одним из ключевых пунктов заключения мирного соглашения является проведение выборов в Украине. Президент Украины Зеленский при этом подчеркнул, что на ультиматумы России идти не собирается.
В столице Саудовской Аравии, начались переговоры России и США. Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии – Дирия в комплексе Альбасатин. Ни представителей Украины, ни представителей ЕС не пригласили. Предполагается, что в том числе на встрече будет обсуждаться отмена санкций, введенных против РФ.
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