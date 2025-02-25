Айн Ханшмидт: Европа должна взять себя в руки и направить деньги на оборону

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США, по итогам которых стороны приняли решение начать работать над скорейшим прекращением конфликта в Украине. В СМИ просочилась информация, что одним из ключевых пунктов заключения мирного соглашения является проведение выборов в Украине. Президент Украины Зеленский при этом подчеркнул, что на ультиматумы России идти не собирается.