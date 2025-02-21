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  • 21.02.25, 17:04

СМИ: США направили Киеву новую версию сделки о природных ресурсах

По данным Axios, администрация Трампа представила Украине новый, переработанный вариант соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского подписать изначальную версию договора, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине новый, «исправленный» вариант проекта соглашения по полезным ископаемым. Это было сделано после того как президент Украины Владимир Зеленский «привел Трампа в ярость, отклонив первоначальное предложение», пишет в четверг, 20 февраля, издание Axios, ссылаясь на одного украинского и одного американского чиновников, а также на три осведомленных источника.
Источники: сделка выглядит более вероятной
Собеседники Axios как с украинской, так и с американской стороны считают, что теперь сделка выглядит более вероятной. По словам одного из них, в новом варианте соглашения были сделаны «значительные улучшения», и он соответствует украинскому законодательству. Несколько помощников Зеленского убеждают его подписать обновленный проект сделки, чтобы избежать дальнейших столкновений с Трампом и дать ему возможность оправдать американскую поддержку Украины, отмечается далее.
По данным издания, в новой версии договора учтены «некоторые опасения» Зеленского, из него в числе прочего удалили положение о том, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке. Ранее о вероятности «упрощенной» сделки также писало агентство Reuters.
В тот же день советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил журналистам, что Зеленскому необходимо «вернуться за стол переговоров» по вопросу полезных ископаемых. «Это переговоры. А на переговорах вы договариваетесь. Украина хочет вести переговоры по полезным ископаемым, поэтому мы обсуждаем это», – заявил он.
Зеленский отказался от сделки
Ранее Зеленский отказался подписывать договор с США о доступе к природным ресурсам Украины, пояснив, что в нем нет «конкретных вещей о гарантиях безопасности». В администрации США подвергли это решение резкой критике, назвав его «близоруким».
По данным NBC News, в составленной сделке администрация Трампа предложила Киеву передать Вашингтону права на 50 процентов залежей редкоземельных металлов в Украине, дав при этом понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с РФ о прекращении развязанной Москвой войны.
В свою очередь The Daily Telegraph написало, что предложение Трампа выходило далеко за пределы добычи минералов, а охватывало нефть, газ, порты и другую инфраструктуру. Условия, выдвинутые США, «равнозначны экономической колонизации Украины со стороны США» и «подразумевают бремя репараций, которое невозможно выполнить», пишет газета. По ее данным, документ «вызвал в Киеве смятение и панику».
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