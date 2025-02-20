Назад 20.02.25, 11:15 Трамп назвал Зеленского диктатором, глава Украины заявил, что «не намерен продавать страну» Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом накаляется конфликт. В то же время глава РФ Владимир Путин «высоко оценил» результаты переговоров России и США и заявил, что с удовольствием встретится с американским лидером.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в 2024 году. Foto: Scanpix

Обвинения и критика

Как пишет Reuters , в среду Трамп назвал Зеленского «диктатором», предупредив, что он должен действовать быстрее, иначе рискует потерять свою страну. Это еще больше обострило конфликт между двумя лидерами, а также встревожило европейских чиновников.

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше действовать быстрее, иначе у него не останется страны», – написал Трамп в социальных сетях.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никто не может заставить его страну сдаться. «Мы будем защищать свое право на существование», – написал Сибига в соцсети X.

Позже в тот же день, общаясь с инвесторами и бизнесменами в Майами, Трамп вновь назвал Зеленского «диктатором», предположив, что украинский президент хочет продлить войну, чтобы «поддерживать прибыльный бизнес», имея в виду военную помощь США.

Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов больше, чем Европа, но ничего не получат взамен. Он отметил, что предыдущий президент США Джо Байден не потребовал «уравновешивания» в этом вопросе, передает «Медуза».

«Ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас – у нас большой прекрасный океан в качестве преграды. К тому же, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, “исчезла”. Он отказывается проводить выборы, у него очень низкий рейтинг среди украинцев, и единственное, что ему удалось – это “играть на Байдене как на скрипке”. Байден так и не попытался, Европа не смогла привести к миру, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы “финансовый поток” продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справился, его страна разрушена, и миллионы людей погибли зря – и это продолжается», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Вопрос о выборах

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. По данным Fox News, страны обсуждали «трехступенчатый план завершения войны в Украине», включающий в себя прекращение огня, выборы в Украине и подписание окончательного соглашения. И хотя министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверил, что не знает, о чем речь, в издании подчеркнули, что именно проведение выборов может являться ключевым условием для заключения мирного соглашения.

«Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки. Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими», – суммирует Fox News рассказы нескольких дипломатических источников.

Вчера Трамп заявил, что проведение выборов необходимо, отметив, что «рейтинг одобрения Зеленского составляет 4%».

Пятилетний срок полномочий Зеленского должен был закончиться в 2024 году, однако выборы не могут быть проведены в условиях военного положения, которое Украина ввела в феврале 2022 года в ответ на вторжение России.

В ответном заявлении Зеленский подчеркнул, что 4% – это поступившая из России дезинформация.

«К сожалению, Трамп живет в мире дезинформации. То, что США и Россия обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, – их право. Считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции – вчера с русскими общались как с жертвой. Администрация Трампа смягчила отношение к России, уже называет войну не войной, а “конфликтом”».

После этого вице-президент США заявил, что Зеленскому не стоит «оскорблять» Трампа, передает «Медуза».

«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, оскорбляя его в СМИ, – все, кто знает президента, скажут вам, что это ужасный способ вести дела с нынешней администрацией», – заявил Вэнс.

Вэнс считает, что Зеленский получал «плохие советы» о том, как общаться с новой американской администрацией.

«Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, очевидно, считаем, что эта война должна быстро завершиться. Такова политика президента США. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, как мне кажется, хорошо разбирается в геополитике и придерживается очень четких взглядов, причем очень долгое время», – заключил вице-президент США.

Соглашение по полезным ископаемым сорвано

В начале февраля Трамп говорил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Киеву. По его словам, украинская «территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов», пишет Русская служба Би-би-си.

На прошлой неделе во время визита в украинскую столицу министра финансов США Скотта Бессента Киеву был представлен проект соглашения о партнерстве, который предусматривает инвестиции в полезные ископаемые. Владимир Зеленский заявлял, что власти намерены изучить его.

Однако на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский отказался подписать документ, согласно которому США получили бы 50% собственности на полезные ископаемые.

Трамп обвинил Украину в срыве соглашения, которое, по мнению американской администрации, позволило бы вернуть потраченные на поддержку Киева средства: «У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад».

Зеленский в ответ подчеркнул, что не готов продавать государство:

«Мы, безусловно, благодарны за помощь, но нельзя насчитать 500 миллиардов долларов и потребовать взамен полезных ископаемых на 500 миллиардов. Это несерьезно. Война стоила Украине 320 миллиардов долларов, из них 120 заплатили украинцы, еще 200 – США и Европа. США сделали нечеткое предложение по редкоземельным металлам. Никаких гарантий безопасности. Единственный четкий момент – доступ к половине всех металлов. Я сказал: “Давайте напишем проценты. Я защищаю Украину, я не могу продавать государство”. Вот и все. Чтобы был позитив, я сказал: “Вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты”. Мне сказали, что только 50%. Я сказал: “Okay, no”. Пусть тогда юристы дальше работают».

Реакция Европы и России

На выступлении перед журналистами 19 февраля в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров России и США.

«Трамп ведет себя сдержанно по отношению к Европе, несмотря на то, что европейские лидеры фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США, доходило до прямых оскорблений. Удивляюсь сдержанности Трампа к союзникам США, которые вели себя хамским образом. Он ведет себя еще достаточно интеллигентно», – заявил Путин.

Он добавил, что с удовольствием встретится с Трампом: «У нас нет близких отношений, но все-таки во время прошлого его президентства мы ровно обсуждали наши межгосударственные отношения. Мы в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай или кофе попить. Нужно, чтобы наши команды подготовили вопросы, важные для США и России, в том числе и по российско-украинской войне, чтобы выйти на приемлемые решения для обеих сторон. У нас много направлений сотрудничества. Трамп сказал, что переговоры будут проходить при участии Украины, ее никто из этого процесса не исключает. Оснований для такой реакции Киева на российско-американскую встречу нет».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что со стороны Трампа «ложно и опасно» называть Зеленского диктатором, передает немецкая газета Spiegel.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес подчеркнул, что «вопрос войны в Украине должен быть решен на условиях Украины, поскольку агрессором здесь является Россия».

Лидер оппозиции страны Питер Даттон прямо заявил: «Я думаю, что президент Трамп ошибается». «Австралия должна стоять твердо и гордо вместе с народом Украины. Это демократия, и это борьба за цивилизацию. Владимир Путин – диктатор-убийца, и мы не должны дать ему ни дюйма», – сказал Даттон.

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера вновь созвал европейских лидеров в Париж. На встрече прозвучало множество призывов к немедленным действиям по поддержке Украины и укреплению обороноспособности Европы, но было принято мало конкретных решений.

«Мы стоим вместе с Украиной и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», – передает слова Макрона «Украинская правда».

В среду, 19 февраля, страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций в отношении России.

Как сообщила Польша, являющаяся сейчас председателем Совета ЕС, ограничения вступят в силу 24 февраля 2025 года – в третью годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, вчера стало известно, что Европейская служба внешних связей подталкивает государства-члены ЕС к формированию широкомасштабного пакета помощи, который можно было бы представить Украине уже в понедельник.

Ожидается, что помощь будет включать в себя 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, средства противовоздушной обороны и станет одним из крупнейших пакетов поддержки Украины за весь период войны, сообщили дипломаты Европейского Союза изданию Politico.

По данным источников, сумму в 6 миллиардов евро хотят увеличить до 10 млрд. Кроме того, ведомство хочет, чтобы государства-члены пересмотрели свои запасы с целью оказания помощи Украине. Страны смогут выбирать между финансовым вкладом и поставками военного снаряжения, а денежный взнос будет зависеть от ВВП страны. Более активное участие Европы могло бы вернуть ее представителей за стол переговоров.