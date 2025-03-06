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  • 06.03.25, 16:09

«В будущем это будет большой проблемой»: рост зарплат давит на предпринимателей

В прошлом году средняя зарплата в Эстонии выросла больше, чем ожидалось, что обусловлено постоянным ростом стоимости жизни, а инфляция и повышение налогов продолжают усиливать этот процесс и в текущем году.
Руководитель Dagöplast, работающей на Хийумаа, Кулво Пендра видит продолжение давления на зарплаты, что, вероятно, является серьезной проблемой в долгосрочной перспективе и не имеет идеального решения.
  • Руководитель Dagöplast, работающей на Хийумаа, Кулво Пендра видит продолжение давления на зарплаты, что, вероятно, является серьезной проблемой в долгосрочной перспективе и не имеет идеального решения. Foto: Raul Mee
Руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер отметил, что рост зарплат превзошел многие прогнозы. По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Эстонии выросла в прошлом году на 8 процентов и приблизилась к 2000 евро.
По словам Суттера, основной проблемой остается производительность. «Наша производительность за последний год значительно снизилась, а доля оборота, которую компании выплачивают в виде зарплат, достигла рекордно высокого уровня. Такой большой она никогда не была, и такое положение явно неустойчиво, – подчеркнул он. – У нас есть два варианта: либо мы повышаем свою производительность, либо такой рост зарплат становится неэффективным». Суттер не считает 8-процентный рост средней зарплаты устойчивым.
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