Торговая война усиливается. Китай ввел пошлины на сельхозпродукцию из США

Между США и Китаем усиливается торговая война. Пекин ввел ответные штрафные пошлины на американскую аграрную продукцию, передает DW.
- С начала февраля для китайского импорта в США уже действовала пошлина в 10 процентов, а на прошлой неделе она была увеличена до 20 процентов. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
В понедельник, 10 марта, вступили в силу новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию из США. На целый ряд американской аграрной продукции введены штрафные пошлины в размере 10-15 процентов. Это сделано в ответ на очередное повышение тарифов на китайский импорт в США.
С начала февраля для китайского импорта в США уже действовала пошлина в 10 процентов, а на прошлой неделе она была увеличена до 20 процентов. В ответ Китай объявил о введении новых тарифов на сельскохозяйственные продукты из Соединенных Штатов.
Таможенная война в аграрном секторе
Как сообщило министерство финансов КНР, введенные ныне дополнительные 15-процентные тарифы распространяются на импорт куриного мяса, пшеницы, кукурузы и хлопка из США. На сорго, сою, свинину, говядину, рыбу, фрукты, овощи и молочные продукты вводится пошлина в размере 10 процентов.
Товары, отправленные до 10 марта и прибывшие в Китай до 12 апреля, не подпадают под новые таможенные правила.
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