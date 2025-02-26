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  • 27.02.25, 11:16

Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары Евросоюза

«Европейский Союз был создан, чтобы вставлять палки в колеса США. Это его цель, и он с этим хорошо справился», – заявил журналистам президент США Дональд Трамп, намекнув также на введение пошлин на товары из ЕС.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
По словам Трампа, подробности о тарифах будут озвучены скоро: «25%, если говорить в общем, и они касаются автомобилей и других вещей».
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