Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары Евросоюза
«Европейский Союз был создан, чтобы вставлять палки в колеса США. Это его цель, и он с этим хорошо справился», – заявил журналистам президент США Дональд Трамп, намекнув также на введение пошлин на товары из ЕС.
Тарифы Трампа доставят головной боли самим США и их ближайшим соседям, а эстонские потребители и предприниматели ощутят последствия в первую очередь из-за укрепления доллара и роста цен на нефть, констатируют эстонские аналитики.
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