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  • 04.03.25, 09:37

Торговая война: самое большое падение акций в этом году

Дональд Трамп ввел ряд тарифов в отношении Канады, Мексики и Китая, что вызвало немедленные ответные меры со стороны Пекина и привело к падению акций на фоне опасений по поводу глобальной торговой войны.
Рынки окрасились в красный цвет, поскольку Дональд Трамп ввел тарифы против ведущих торговых партнеров США.
  • Рынки окрасились в красный цвет, поскольку Дональд Трамп ввел тарифы против ведущих торговых партнеров США.
Сегодня вступают в силу 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики, а также 10-процентные пошлины на китайский импорт в дополнение к другим 10%, которые Трамп ввел еще в прошлом месяце.
Китай уже заявил, что введет ответные 10-15-процентные тарифы на американские сельскохозяйственные товары – от соевых бобов и говядины до кукурузы и пшеницы. Канада ранее пообещала принять ответные меры в виде аналогичных тарифов на 30 млрд долларов американского импорта.
Еще в понедельник американские рынки отреагировали на новости самым резким падением в этом году. Dow Jones упал меньше всего – на 1,5%, S&P 500 потерял 1,8%, Nasdaq обвалился на 2,6%.
Канадский доллар и мексиканский песо упали до уровня, где они оказались после того, как Трамп в январе впервые озвучил потенциальные тарифы на товары из этих стран. В то же время евро по отношению к американской валюте пока никак не отреагировал на эти тарифы.
Гонконгский индекс Hang Seng и индекс материкового Китая CSI 300 в начале торгов упали на 2% и 0,8% соответственно, но затем восстановились и торговались без особых изменений. Японский индекс, куда входит много экспортных компаний, Nikkei 225 упал на 1,4%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,6%.
Фьючерсы указывают на то, что европейский рынок также начнет сессию с небольшого падения.
Тарифная война разгорается
В понедельник днем Трамп заявил в Белом доме, что «нет места» для переговоров с Канадой и Мексикой в последнюю минуту. «Тарифы, знаете ли, уже готовы. Они вступят в силу завтра», – сказал он.
Тарифы США установлены на уровне 25%, за исключением канадской нефти и энергетических продуктов, на которые будет установлен 10-процентный тариф. На Канаду приходится около 60% импорта сырой нефти из США.
Ответные меры Китая также направлены на американские компании: во вторник Пекин внес 10 американских компаний в черный список национальной безопасности и ввел экспортный контроль в отношении 15 других.
США в частности обосновывает введение тарифов поставками фентанила в страну, на что Китай заявил, что это утверждение «игнорирует факты, правила международной торговли и мнения всех сторон, а также является типичным актом одностороннего подхода и запугивания».
Министерство иностранных дел Китая также пригрозило прекратить сотрудничество с США в области контроля над наркотиками, которое возобновилось при администрации Джо Байдена.
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