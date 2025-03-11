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  • 11.03.25, 16:56

Спецслужбы: Путин не намерен идти на уступки в переговорах

Представители западных спецслужб заявили агентству Bloomberg 11 марта, что президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах об урегулировании российско-украинской войны, передает «Медуза».
Президент РФ Владимир Путин.
  • Президент РФ Владимир Путин. Foto: miss.cabul
По словам источников, Путин не готов к компромиссу в вопросах об оккупированных территориях, размещении европейских миротворцев и нейтралитете Украины.
Представители спецслужб утверждают, что Путин выдвинул заведомо «максималистские» требования в преддверии переговоров о прекращении войны, которые, «как он знает», скорее всего, будут неприемлемы для Украины и Европы. Собеседники агентства заявили, что Путин «готов продолжать воевать, если не добьется своего».
Как указывает Bloomberg, позиция западных спецслужб расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который говорил, что Путин хочет мира. «Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной», – сказал Трамп журналистам 7 марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что характеристика позиции России, представленная западными спецслужбами, не соответствует действительности. По его словам, «Украина должна предпринять шаги», чтобы переговоры начались.
«Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы вообще-то предпочитаем достигать своих целей мирными и дипломатическими средствами. Если сегодня-завтра будет видно, что Украина готова к переговорам, это будет уже другая история», – сказал Песков.
Представители Украины и США проводят 11 марта переговоры в городе Джидда в Саудовской Аравии. Госсекретарь Марко Рубио говорил, что от переговоров будет зависеть, возобновят ли США военную помощь Украине. По данным Financial Times, Украина на переговорах предложит частичное прекращение огня с Россией. Представители США, как сообщало агентство Reuters, собирались в ходе переговоров определить, готовы ли в Украине пойти на территориальные уступки России.
Представители США в феврале провели в Саудовской Аравии переговоры с Россией. Стороны обсуждали нормализацию двухсторонних отношений, подготовку к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможные мирные переговоры.
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