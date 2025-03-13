Эстония меняет закон о конкуренции, который принес стране крупный штраф
Правительство планирует пересмотреть закон, который должен был расширить полномочия Департамента конкуренции. В соответствии с предложением партии «Ээсти 200» административные штрафы будут заменены производством по делу о проступке.
Принятие нового Закона о конкуренции, которое затянулось на долгие годы, уже обернулось для Эстонии огромным штрафом. Министерство юстиции предпринимает очередную попытку принять спорный закон, несмотря на противодействие коллегии адвокатов.
Многолетние дебаты о том, насколько Департамент конкуренции должен или не должен вмешиваться в экономическую среду, привели к судебному иску. Еврокомиссия подает в суд на департамент за отсрочку принятия европейской директивы.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.