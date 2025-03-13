Назад 13.03.25, 16:27 Эстония меняет закон о конкуренции, который принес стране крупный штраф Правительство планирует пересмотреть закон, который должен был расширить полномочия Департамента конкуренции. В соответствии с предложением партии «Ээсти 200» административные штрафы будут заменены производством по делу о проступке.

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста обвинила в задержке принятия законопроекта своих бывших партнеров по коалиции, социал-демократов. Foto: Liis Treimann

На пресс-конференции министр юстиции Лийза Пакоста пояснила, что изменения будут вноситься в уже существующий документ. Она выразила надежду, что закон будет принят в Рийгикогу в ближайшие дни.