Клининговая компания подозревается в торговле людьми: найдено шесть потерпевших
Два с половиной года назад прокуратура начала уголовное производство в отношении деятельности OÜ Krausberg Eesti – после опубликованной в Äripäev статьи компанию начали подозревать в торговле людьми. В настоящее время установлено шесть потерпевших.
Krausberg – известный бренд на рынке клининговых услуг. Foto: Andras Kralla
Уголовное дело все еще находится на досудебном этапе. Госпрокурор Энели Лауритс пояснил, что торговля людьми – это преступление со сложными составными элементами, поэтому расследование занимает много времени.
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В марте Äripäev писала о клининговой компании Krausberg, которая предположительно вынуждала своих украинских работников трудиться по 400 часов в месяц. Владелец компании отрицал обвинения, однако теперь против фирмы возбуждено уголовное дело.
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