Назад 13.03.25, 14:34 Михал: повышенный НСО, вероятно, будет действовать и после 2028 года По словам премьер-министра Кристена Михала, повышенная ставка налога с оборота, введенная временно в рамках т.н. налога на безопасность, вероятно, сохранится и после 2028 года, передает rus.err.ee.

Премьер-министр Кристен Михал. Foto: Liis Treimann

«Позиция [министра финансов] Юргена Лиги правильная: потребности в сфере безопасности не пропадут очень быстро. Но дебаты о сроках нам еще предстоят. Я считаю позицию Юргена адекватной. Вероятно, налог с оборота останется повышенным в течение более длительного срока. Мое личное предпочтение было бы быстрее снизить подоходный налог. Это поможет людям лучше справляться и будет способствовать более быстрому росту экономики», – сказал Михал.

Согласно принятому Рийгикогу закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии.

Налог состоит из трех частей: повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов (последние два повышения налога вступят в силу с 1 января 2026 года).

Налог на прибыль предприятий новая коалиция решила отменить.