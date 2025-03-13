Михал: повышенный НСО, вероятно, будет действовать и после 2028 года

Премьер-министр Кристен Михал. Foto: Liis Treimann
«Позиция [министра финансов] Юргена Лиги правильная: потребности в сфере безопасности не пропадут очень быстро. Но дебаты о сроках нам еще предстоят. Я считаю позицию Юргена адекватной. Вероятно, налог с оборота останется повышенным в течение более длительного срока. Мое личное предпочтение было бы быстрее снизить подоходный налог. Это поможет людям лучше справляться и будет способствовать более быстрому росту экономики», – сказал Михал.
Согласно принятому Рийгикогу закону, в Эстонии до конца 2028 года вводится налог на безопасность с целью получения дополнительных налоговых доходов для повышения обороноспособности Эстонии.
Налог состоит из трех частей: повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на два процентных пункта и введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов (последние два повышения налога вступят в силу с 1 января 2026 года).
Налог на прибыль предприятий новая коалиция решила отменить.
По данным Департамента статистики, в феврале 2025 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с прошлым месяцем на 1,4% и по сравнению с февралем 2024 года — на 5,3%. По сравнению с февралем прошлого года товары были дороже на 2% и услуги — на 10,6%.
В прошлом году средняя зарплата в Эстонии выросла больше, чем ожидалось, что обусловлено постоянным ростом стоимости жизни, а инфляция и повышение налогов продолжают усиливать этот процесс и в текущем году.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.