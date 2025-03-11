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  • 11.03.25, 16:50

Bolt раскритиковал автомобильный налог

Фирма Bolt, которая предлагает также услуги проката автомобилей, хочет добиться скидки на автомобильный налог, пишет rus.err.ee.
У Bolt Drive в Эстонии около тысячи автомобилей, и компания обновляет автопарк в среднем каждые два года, сообщил менеджер по развитию Bolt Хенри Аррас.
  • У Bolt Drive в Эстонии около тысячи автомобилей, и компания обновляет автопарк в среднем каждые два года, сообщил менеджер по развитию Bolt Хенри Аррас. Foto: Andras Kralla
По словам менеджера по развитию Bolt Хенри Арраса, ежегодно компания заменяет от 50% до 60% своего автопарка. Это означает, что при продаже автомобилей обратно в представительство в середине года, оплаченный автоналог Bolt обратно не получит.
Поэтому фирма настаивает, чтобы при обсуждении в Рийгикогу возможных изменений налога на транспортные средства учли и фактический срок использования автомобилей.
«Это результат несправедливости данного закона. Кроме того, мы часто продаем автомобили за пределы Эстонии или возвращаем их в автосалоны, и в обоих случаях включить уже уплаченный налог в сделку невозможно. Частный продавец теоретически может договориться с покупателем о том, что, да, автоналог уже уплачен, и мы изменим цену сделки. А в случае с компаниями это невозможно», – сказал Хенри Аррас.
По оценке Арраса, компании гораздо сложнее смириться с потерями, ведь речь идет не о сотнях, а о тысячах евро.
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