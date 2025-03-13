Правительство рассмотрит законопроект о гибкой ставке рабочего времени

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо представит правительству проект изменения Закона о трудовом договоре, согласно которому впредь работник и работодатель смогут договариваться о гибком рабочем времени, следует из повестки заседания экономического кабинета правительства на 13 марта, пишет rus.err.ee.
- Министр экономики Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann
Согласно законопроекту, впредь в трудовом договоре можно будет прописывать как согласованные, так и дополнительные часы, которые могут быть отработаны, отмечается в повестке заседания. Предполагается, что в договоре можно будет прописывать гибкую ставку, например, 0,5-1.
Цель поправок – предоставить работодателю и работнику более гибкие условия труда и помочь им лучше справляться в ситуации, когда колеблются рабочая нагрузка и потребность работодателя в рабочей силе или возможности и готовность работника трудиться.
Более широкая цель – удержать работодателей от заключения других видов обязательственно-правовых договоров, например, договор подряда или поручения, которые не обеспечивают адекватных социальных гарантий и защиты работника.
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