Назад 13.03.25, 09:43 Правительство рассмотрит законопроект о гибкой ставке рабочего времени Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо представит правительству проект изменения Закона о трудовом договоре, согласно которому впредь работник и работодатель смогут договариваться о гибком рабочем времени, следует из повестки заседания экономического кабинета правительства на 13 марта, пишет rus.err.ee.

Министр экономики Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann

Согласно законопроекту, впредь в трудовом договоре можно будет прописывать как согласованные, так и дополнительные часы, которые могут быть отработаны, отмечается в повестке заседания. Предполагается, что в договоре можно будет прописывать гибкую ставку, например, 0,5-1.

Цель поправок – предоставить работодателю и работнику более гибкие условия труда и помочь им лучше справляться в ситуации, когда колеблются рабочая нагрузка и потребность работодателя в рабочей силе или возможности и готовность работника трудиться.

Более широкая цель – удержать работодателей от заключения других видов обязательственно-правовых договоров, например, договор подряда или поручения, которые не обеспечивают адекватных социальных гарантий и защиты работника.