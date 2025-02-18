Когда от страха перед работой начинает тошнить

За свой многолетний опыт работы она выслушала множество историй о буллинге. «Я помогала суицидально настроенному работнику образования; слышала невероятные истории от человека, который по утрам перед походом в офис испытывал настолько сильную тревогу, что его тошнило на парковке, а в особенно тяжелые рабочие дни он попадал в отделение экстренной медицины с аритмией и высоким кровяным давлением. Слышала я и истории о том, как травля на рабочем месте продолжала оказывать влияние на психическое и физическое здоровье человека даже после завершения трудовых отношений и прекращения буллинга. Один из самых печальных примеров – когда жертва травли даже спустя несколько лет после ухода с работы видела во сне своего обидчика и просыпалась с заплаканным лицом и опухшими глазами», – вспоминает случаи из своей практики
Коха.