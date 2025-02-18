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  • 18.02.25, 06:00

Когда от страха перед работой начинает тошнить

«Я давала советы мужчине среднего возраста, который был руководителем высшего звена и плакал во время разговора», – рассказывает советник отдела Министерства социальных дел по трудовым отношениям и рабочей среде Анни Коха.
Восприятие травли на рабочем месте весьма субъективно, однако это не должно служить основанием для обесценивания чувств жертвы. Фото: Shutterstock
  • Восприятие травли на рабочем месте весьма субъективно, однако это не должно служить основанием для обесценивания чувств жертвы. Фото: Shutterstock
За свой многолетний опыт работы она выслушала множество историй о буллинге. «Я помогала суицидально настроенному работнику образования; слышала невероятные истории от человека, который по утрам перед походом в офис испытывал настолько сильную тревогу, что его тошнило на парковке, а в особенно тяжелые рабочие дни он попадал в отделение экстренной медицины с аритмией и высоким кровяным давлением. Слышала я и истории о том, как травля на рабочем месте продолжала оказывать влияние на психическое и физическое здоровье человека даже после завершения трудовых отношений и прекращения буллинга. Один из самых печальных примеров – когда жертва травли даже спустя несколько лет после ухода с работы видела во сне своего обидчика и просыпалась с заплаканным лицом и опухшими глазами», – вспоминает случаи из своей практики Коха.
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