Когда от страха перед работой начинает тошнить

Истории о сексуальном домогательстве то и дело захватывают средства массовой информации, но, к сожалению, это явление – не новость для многих работников во всем мире. Только в США ежегодно регистрируется около 50 000 случаев сексуального домогательства. Это не включает в себя более 75% случаев, о которых никуда не сообщается.