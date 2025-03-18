Компания из Раквере расширяет штат несмотря на убытки: «Мы оптимистичны»

По словам руководителя Astera Яака Сооне, он не удовлетворен результатами компании за прошлый год, но с оптимизмом смотрит на начавшийся год, поскольку на финском рынке наблюдается заметное восстановление. Foto: Marianne Loorents/Virumaa Teataja/Scanpix
«Наши финские клиенты уже сейчас настроены оптимистично, и это не случайные клиенты, а те, с кем у нас сложилось долгосрочное сотрудничество», – сказал Сооне.
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