Компания из Раквере расширяет штат несмотря на убытки: «Мы оптимистичны»

На первом этаже нарвской пятиэтажки квартиры превращены в коммерческие площади с отдельными входами. Так магазины, парикмахерские, ателье осваивали главные улицы города, пока еще не было современных торговых центров. Но и сейчас большинство этих торговых точек не пустует, хотя некоторые в последнее время закрылись.