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  • 20.03.25, 14:05

Компания из Раквере расширяет штат несмотря на убытки: «Мы оптимистичны»

Работающее в Раквере металлообрабатывающее предприятие Astera завершило прошлый год с убытком, но в этом году владелец компании Яак Сооне надеется выйти в прибыль и даже намерен расширить штат.
По словам руководителя Astera Яака Сооне, он не удовлетворен результатами компании за прошлый год, но с оптимизмом смотрит на начавшийся год, поскольку на финском рынке наблюдается заметное восстановление.
  • По словам руководителя Astera Яака Сооне, он не удовлетворен результатами компании за прошлый год, но с оптимизмом смотрит на начавшийся год, поскольку на финском рынке наблюдается заметное восстановление. Foto: Marianne Loorents/Virumaa Teataja/Scanpix
«Наши финские клиенты уже сейчас настроены оптимистично, и это не случайные клиенты, а те, с кем у нас сложилось долгосрочное сотрудничество», – сказал Сооне.
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