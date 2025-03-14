Назад 14.03.25, 16:30 Владелица магазина одежды в Нарве: у покупателей сейчас нет денег На первом этаже нарвской пятиэтажки квартиры превращены в коммерческие площади с отдельными входами. Так магазины, парикмахерские, ателье осваивали главные улицы города, пока еще не было современных торговых центров. Но и сейчас большинство этих торговых точек не пустует, хотя некоторые в последнее время закрылись.

Наталья Пименова не унывает, хотя покупательниц стало мало. Foto: Николай Андреев

Наталья Пименова известна в Нарве как организатор праздников, но параллельно с этим около двадцати лет торгует женской одеждой. Наталья держит один из таких магазинчиков в жилом доме, в самом центре города – на Таллиннском шоссе, рядом с рынком «Энергия», который после полной перестройки будет называться Narva Bazar.

По словам Натальи, за два десятка лет работы сейчас один из самых трудных периодов в ее бизнесе. Часть клиентов уходит в онлайн-магазины, но многие просто включают режим экономии и перестают покупать.

Ваш уютный магазинчик выглядит, как ностальгический привет. Кажется, из 90-х…

Нет, я начала работать в 2000-х. 90-е были немножко другие, люди начинали ездить закупаться в Польшу, сдавать свои товары в магазины, где все было очень дорого… «Зубры» начинали во времена тотального дефицита, а я уже позже. Я была девушка уже взрослая, и найти работу было невозможно – уже тогда, в 2000-х я могла услышать от работодателей: «У вас дети? Трое? Зачем вы нам нужны, девушка, со своими больничными?» Я решила, что буду работать скромно, но на себя. Сначала это было FIE, сейчас вместе с моей дочерью – UÜ Stop-ArT. Слово «арт» намекает на вторую вашу деятельность? Наверное, так и есть, потому что у фирмы в списке деятельности есть организация мероприятий. Но одновременно мы спокойно работали в магазине – до коронавируса. Когда после него работать снова разрешили, мы открылись с тем, с чем закрывались. Привозов ни у кого не было, но, хотя было сложно, мы тогда выкрутились. И более-менее ровно работали до января прошлого года. Я первый раз за 20 с лишним лет задумалась о том, что, возможно, бизнес надо сворачивать. А что случилось в январе прошлого года? Так цену отопления прибавили! Мои клиенты – люди не очень обеспеченные, скажем так. Я не привожу ничего премиум-класса, у меня, в основном, женский трикотаж и белье. В январе пришли первые счета по новому тарифу, люди обалдели. А поскольку денег у них стало оставаться меньше, продажи упали очень резко. Где-то с весны, когда все, как всегда, привыкли к ситуации, началось засилье интернет-магазинов. Сначала люди еще не понимали, что оттуда приходит в 90% случаев синтетика или не пойми что. А в этом году – снова подорожание, еще интернет-магазины, уменьшение количества рабочих мест в Нарве. И я первый раз за 20 с лишним лет задумалась о том, что, возможно, бизнес надо сворачивать. Не могу сказать, что мы в минусах, как многие, но это только за счет того, что я и моя дочь в UÜ работаем сами, без продавцов. Если бы был хотя бы один продавец – однозначно ушли бы в минус. Плюс, у меня частичная потеря трудоспособности, соответственно у меня льгота по социальному налогу. Горячие новости Крупнейшее банкротство в истории Швеции официально началось Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников Нарвские промышленники: заказчикам не объяснишь, что нам надо повысить цены из-за отопления KM Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Посмотрим, что покажет март… Но отказываться от магазина сложно – это же не только источник дохода. Это и общение – здесь мои замечательные клиентки!

Приходят одни и те же постоянные покупательницы?

Конечно, любой маленький магазин держится за счет постоянных клиентов. Когда они приходят, мы много общаемся, мы уже практически родные люди! Поздравляют меня с праздниками, следят за мной в Facebook, радуются моим успехам. Я знаю, что если я напишу «девочки, я закрываюсь и все распродаю», очень многие расстроятся примерно так же, как и я. Поэтому стараемся, крутимся, мне помогают дети.

Очень сложное время. Вот здесь недалеко кто-то из малых предпринимателей держал магазин, там продавались очень красивые, стильные вещи, но дорогие – он закрылся. Закрываются магазины в больших торговых центрах. Рынок закрывается.

Какой рынок закрывается?

Который на втором этаже Narva Centrum.

Сто лет там не был.

И не вы один. Там сложно было, но девчонки, которые там торговали, как-то выкручивались, а теперь с апреля закрываются.

Первый этаж жилого дома в центре Нарвы постепенно заняли различные мелкие бизнесы. Foto: Николай Андреев

С другой стороны, прямо рядом с вашим магазином бывший рынок «Энергия» строится заново – получается, вопреки тенденциям.

Очень хорошо, что его строят, и мне очень нравится - как! Я же видела все с нуля, поскольку мимо него хожу на работу. Делают по всем «душным» требованиям, чтобы какая-нибудь комиссия не сказала: «Всем спасибо, все свободны». И чтоб не получилось, как с нашим новым бассейном, на который, говорят, «сглаз навели» (смеется – прим. ред.).

Конечно, я понимаю, что там могут появиться какие-то мои конкуренты, но у них все равно будет другой ассортимент. На рынок пойдут за тем, что попроще, а людей мимо меня очень много будет ходить. Постараемся дождаться, пока он откроется, выставим рекламу.

Когда рынок еще работал, даже тот прежний, смешной, все равно у меня было больше народу.

А конкуренция со стороны интернет-магазинов? Там не только молодые покупают?

Я, конечно, девушка молодая, но летом на пенсию пойду. Не будем говорить, сколько мне лет… И я заказываю в интернет-магазинах – разные недорогие вещи для кухни, например.

Что тут говорить, если от нас сбежала Humana!

Клиенты уходят в онлайн, потому что ищут, где подешевле?

В Нарве у нас нет денег! Нет работы, нет больших заработков, наверное, уже самая высокая квартплата в Эстонии. Естественно, если человеку не хватает на еду, он не пойдет красивую рубашечку покупать, белье, брючки. Что тут говорить, если от нас сбежала Humana!

Да, это показатель – Humana уходит из Нарвы, потому что спрос упал.

Нарва не первый раз переживает экономический спад. И, наверное, не последний. Мы все очень сильные, мы готовы ужаться, собраться… Но когда платежи плавно подходят к тому, что я зарабатываю, мне проще встать на биржу. Мне просто этого не хочется. Можно было бы до лета побыть безработной, а потом – на пенсию.

Но я не уверена. Я смогу прожить на пенсию. Я слушаю свою знакомую, которая на пенсии, и по-белому ей завидую: «Ой, мы с девочками ходили в бассейн, мы с девочками то, мы с девочками сё». Я не могу себе этого позволить, потому что на мне еще и мама – очень взрослая. Днем я на работе, утром и вечером я с мамой. Сложно. Но я улыбаюсь, все хорошо.

Где производят одежду? И в интернет-магазинах, и в обычных, как у вас, большинство одежды, наверное, из Китая?

В основном, да. Но у многих почему-то до сих пор китайская одежда ассоциируется со старыми пуховиками из 90-х, которые шили «на коленке». Я как-то смотрела китайский модный журнал – извините, это от кутюр, это очень красиво. Шьют они сейчас прекрасно, нахально копируют модели у других брендов, а ткани – те же самые. Цены только другие.

Но все это я получаю из Европы – из Литвы, Польши, Венгрии.

То есть, работают какие-то крупные перекупщики, которые закупают в Китае и распродают в Европе?

Конечно. Оптовые базы в Европе. Еще очень много поставляет Турция – там очень хороший хлопок, думаю, своего производства.

И еще я получаю много киргизского товара – из Бишкека. Если он идет через Европу, то с большой наценкой. Раньше я получала его напрямую, транзитом через Россию, но сейчас непонятно, можно ли наладить такие поставки и доказать на таможне, что он киргизский, а не российский.

Почему именно из Киргизии?

У них очень хорошо поставлено швейное производство. У них еще дешевая рабочая сила, но теперь уже итальянские лекала, итальянское оборудование, и они хорошо шьют.

И из-за маленьких зарплат у них низкая себестоимость?

Да, точно.

Мы только на днях писали, что в Эстонии еще два производителя одежды проводят коллективные сокращения, и стоит ожидать новых закрытий швейных фирм.

Вот у меня продукция из Бишкека (показывает несколько платьев – прим. ред.). Смотрите, какие качественные швы, и это – из недорогой серии. И по европейским лекалам. Конечно, у них тоже много ерунды. Кто-то покупает и такое, но я не хочу брать ерунду в свой ассортимент. Меня оттуда интересуют хлопковые вещи, которые и по цене хороши – футболки, ночной трикотаж, какие-то летние платья. Наши девочки любят хлопок и лен.

А откуда лен?

Сейчас его нет. Лен шел из России. Немножко давала Польша, но лен там дорогой. Вообще, продукция из Польши очень хороша, и швейные производства у них замечательные, но по тем ценам, по которым они предлагают…

В Нарве есть несколько магазинов, куда девочки идут покупать вещи подороже, есть магазин для пухленьких дамочек, эти магазины сейчас продают по скидкам. Но они могут себе позволить, у них объемы больше, а я не могу так ужаться.

Если все так и будет продолжаться, кто будет меня этой пенсией обеспечивать?

Но даже в худшем случае у вас есть, куда отступать – на пенсию.

Да, у меня есть только один вопрос: я родила и воспитала троих детей, я иду на пенсию на год раньше, я получу такую пенсию, которую заработала. Но через какое-то время, если все так и будет продолжаться, кто будет меня этой пенсией обеспечивать?

Говорят, чтобы в стране все было нормально, каждая женщина должна рожать в среднем 2,5 ребенка. Я родила троих, но из-за того, что тут происходит, двое моих детей переехали за границу, здесь осталась только старшая дочь… Хотя любое сложное время когда-нибудь заканчивается. В Нарве живут сильные люди, которые со всем могут справиться, так что я в любом случае верю в свой город и не унываю.