Сутть: Закон о климате не будет единым законом

По словам кандидата в министры энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), правительство откажется от плана принять единый закон о климате в том виде, в каком он планировался до сих пор, а вопросы, которые должен был регулировать этот закон, распределятся в дальнейшем между несколькими законами.
- Андрес Сутть. Foto: Liis Treimann
«Закон о климате не будет принят в таком виде, как единый закон. Но все вопросы, которые он должен был охватить, будут прекрасно продвигаться. Есть поправки к Закону о недрах, Закону о лесе, Закону об охране природы. Все эти темы будут», – пояснил он в интервью «Актуальной камере».
Сутть также затронул тему энергии, а точнее – высоких цен на электричество.
«Давайте начнем с того, почему у нас высокие цены на электроэнергию. Прежде всего потому, что у нас слишком мало внутренних генерирующих мощностей. И соединения, которые мы имеем с зарубежными странами — на самом деле, только в Финляндии есть профицит, плюс одно соединение с ней вышло из строя. В Латвии то же самое, иногда избыток, иногда дефицит», – отметил он.
«Чем быстрее мы будем двигаться и давать компаниям возможность их строить, тем лучше мы сможем снизить цену на электроэнергию», – подчеркнул кандидат в министры.
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