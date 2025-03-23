Назад 23.03.25, 10:37 Сутть: Закон о климате не будет единым законом По словам кандидата в министры энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), правительство откажется от плана принять единый закон о климате в том виде, в каком он планировался до сих пор, а вопросы, которые должен был регулировать этот закон, распределятся в дальнейшем между несколькими законами.

Андрес Сутть. Foto: Liis Treimann

«Закон о климате не будет принят в таком виде, как единый закон. Но все вопросы, которые он должен был охватить, будут прекрасно продвигаться. Есть поправки к Закону о недрах, Закону о лесе, Закону об охране природы. Все эти темы будут», – пояснил он в интервью «Актуальной камере».

Сутть также затронул тему энергии, а точнее – высоких цен на электричество.

«Давайте начнем с того, почему у нас высокие цены на электроэнергию. Прежде всего потому, что у нас слишком мало внутренних генерирующих мощностей. И соединения, которые мы имеем с зарубежными странами — на самом деле, только в Финляндии есть профицит, плюс одно соединение с ней вышло из строя. В Латвии то же самое, иногда избыток, иногда дефицит», – отметил он.

«Чем быстрее мы будем двигаться и давать компаниям возможность их строить, тем лучше мы сможем снизить цену на электроэнергию», – подчеркнул кандидат в министры.