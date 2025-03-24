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  • 24.03.25, 14:10

Bolt приобрел крупного датского конкурента

Эстонский «единорог» Bolt приобрел датского конкурента Viggo, в результате чего стал крупнейшим поставщиком услуг такси через приложения в стране, передает издание Sifted.
По словам основателя и генерального директора Bolt Маркуса Виллига, компания очень тщательно выбирает партнеров для слияния.
  • По словам основателя и генерального директора Bolt Маркуса Виллига, компания очень тщательно выбирает партнеров для слияния. Foto: Liis Treimann
Датский стартап Viggo был основан в 2019 году – компания предоставляет услуги перевозок, располагает парком из 330 электромобилей, более чем 500 водителями и имеет 450 000 пользователей в Копенгагене и Орхусе. В результате сделки Bolt выходит на рынок пассажирских перевозок в Дании – ранее компания предлагала услуги аренды электровелосипедов в Копенгагене.
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