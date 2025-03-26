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  • 26.03.25, 15:50

Пярнитс: местный торговец – не кровопийца, стать богатым трудно

Сейчас сложно вести бизнес не только из-за неблагоприятной экономической среды, но и потому, что эстонский рынок мал, а торговых площадей слишком много.
Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
  • Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Foto: Лийз Трейманн
По словам руководителя торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, участвовавшего в панельной дискуссии на конференции по недвижимости Äripäev в прошлом месяце, повышение налогов не влияет на рост цен.
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