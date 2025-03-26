Пярнитс: местный торговец – не кровопийца, стать богатым трудно

Если в Таллинне и Тарту покупательная способность потребителей стабилизировалась, а рост зарплат способствовал ее восстановлению, то в Центральной, Южной и Восточной Эстонии люди стали меньше покупать даже продукты питания, не говоря уже о других товарах, констатирует исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль.