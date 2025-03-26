Страховые компании под прицелом мошенников: чаще всего инсценируют ДТП

Чеклист прилагается

Только в одной Эстонии доверчивые, а порой и чересчур самоуверенные люди теряют миллионы евро, добровольно отдавая их мошенникам или вкладывая деньги в заведомо опасные проекты. Предлагаем вам чеклист, который прост и понятен и который, возможно, поможет вам в будущем оценить более трезво очередное инвестиционное предложение и избежать очевидного обмана.