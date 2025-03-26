Страховые компании под прицелом мошенников: чаще всего инсценируют ДТП

У жертв телефонных мошенников возникает ощущение, будто полиция ничего не делает, поскольку они не могут вернуть свои деньги, признал руководитель отдела кибер- и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт. Он заверил, что на самом деле делается многое.
Роман Горлов кладет на стол две толстые папки. В них - письма, банковские выписки, заявления различным учреждениям – всего около трехсот страниц. Уже несколько месяцев он пытается вернуть дом, который его отец продал за бесценок, находясь под влиянием телефонных мошенников.
Только в одной Эстонии доверчивые, а порой и чересчур самоуверенные люди теряют миллионы евро, добровольно отдавая их мошенникам или вкладывая деньги в заведомо опасные проекты. Предлагаем вам чеклист, который прост и понятен и который, возможно, поможет вам в будущем оценить более трезво очередное инвестиционное предложение и избежать очевидного обмана.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.