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  • 26.03.25, 16:47

Страховые компании под прицелом мошенников: чаще всего инсценируют ДТП

Страховые компании выявили в прошлом году 561 случай страхового мошенничества, в результате которых пытались обманом получить более двух миллионов евро.
Сначала происходит несчастный случай, а затем пытаются заключить договор страхования каско, жалуются страховщики.
  • Сначала происходит несчастный случай, а затем пытаются заключить договор страхования каско, жалуются страховщики. Foto: Андрес Хаабу
Инсценированных или преднамеренно вызванных страховых случаев было в прошлом году рекордное количество – 160 случаев на общую сумму 800 000 евро.
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