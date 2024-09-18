Назад 18.09.24, 13:28 Как не стать жертвой инвестиционных мошенников? Сложно, но можно! Только в одной Эстонии доверчивые, а порой и чересчур самоуверенные люди теряют миллионы евро, добровольно отдавая их мошенникам или вкладывая деньги в заведомо опасные проекты. Предлагаем вам чеклист, который прост и понятен и который, возможно, поможет вам в будущем оценить более трезво очередное инвестиционное предложение и избежать очевидного обмана.

Жадность и страх делают человека более уязвимым, чем и пользуются мошенники. Но если у вас есть четкие критерии, чеклист, на основе которого вы принимаете решения, то это значительно снижает риск глупых эмоциональных ошибок. Foto: Pixabay

Вывод, к которому приходят те, кто когда-либо обжигался на инвестициях (а так или иначе через это проходят все) – всегда думать своей головой. И это главный совет, который дают такие известные инвесторы как Уоррен Баффетт.

Рекомендация, конечно, хорошая и полезная, если у тебя за плечами уже есть приличный опыт, на который можно положиться. В противном случае такой совет вряд ли сработает, особенно если за дело берутся опытные мошенники.

Ведь даже когда кто-то отдает свои кровные очевидному для стороннего наблюдателя мошеннику, у будущей жертвы есть все основания полагать, что она принимает собственное решение и думает исключительно своей головой.

Что тогда делать и как избежать глупых ошибок? Ответы на эти вопросы весьма очевидны и хорошо известны, однако, судя по растущему числу жертв мошенничества, в важный момент о них забывают. Взять хотя бы вот это.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Это простое и распространенное правило известно всем. Но его почему-то напрочь игнорируют жертвы инвестиционного мошенничества.

Как говорится, рынком движут две эмоции – страх и жадность. И когда одна из них берет верх, то разум начинает преподносить много разных сюрпризов, и в итоге головой вроде как подумал, но результат почему-то все равно потом удивляет.

Почему на улице не валяются деньги? Думаю, озвучу общее мнение, если скажу, что первый, кто увидит эти деньги, заберет их.

Почему купить квартиру/машину/дачу и т.д. по цене ниже рыночной очень сложно? Думаю, и здесь не ошибусь, если предположу, что хороший товар по хорошей цене долго не залеживается.

Почему же тогда не вызывает подозрений «уникальное» предложение с хорошей доходностью, да еще и без риска? Где вся та армия опытных и шустрых инвесторов и спекулянтов, чья работа и заключается в том, чтобы находить такие предложения до того, как они выйдут на рынок? Почему деньги валяются на земле, но человек предлагает поднять их вам, вместо того чтобы взять их себе?

Жадность – штука мощная. Под ее влиянием вы непременно найдете ответ на этот вопрос, который вас устроит. Но тогда подумайте вот о чем.

Почему именно вам?

Когда вы получаете какую-то интересную возможность, то в первую очередь полезно задуматься, зачем и почему предлагают именно вам. Разумеется, такое предложение может быть сделано и по доброте душевной, из чувства миссии, в виде благодарности, с целью заручиться поддержкой, просто так, в конце концов. Но это весьма редкие причины и весьма ненадежные аргументы, почему именно вам делают столь хорошее предложение. Тем более, если это предлагает малознакомый человек или вообще кто-то в интернете или по телефону.

На письма от «принцев и других богатых наследников», готовых отдать часть или все свое богатство именно вам, как будто иммунитет уже вырабатывается. Однако при личном общении мошенники все еще имеют в рукаве немало козырей, которые убеждают жертву, что повезло именно ей, что она ничем не рискует, что все, кто принял это предложение, уже зарабатывают хорошие деньги.

Однако, если все-таки хорошо подумать, то ничто из этого не отвечает на вопрос – почему вам делают это предложение. У мошенников, вероятно, есть какая-то заготовка на этот вопрос, если вдруг вы его спросите об этом напрямую, но едва ли ответ будет убедительным. Потому что объективных причин предлагать именно вам что-то ценное и уникальное за просто так у незнакомца нет!

Звезды говорят

Но если у незнакомого человека меньше шансов заманить вас в свои сети, то, используя имена известных и знакомых людей, уровень доверия растет. Ведь не может Илон Маск обманывать, а Элина Нечаева врать в прямом эфире

Но, во-первых, непонятно, зачем Илону Маску и Элине Нечаевой в принципе рассказывать во всеуслышание о золотой жиле. Маск, к слову, воюет с инвесторами Tesla, чтобы получить компенсацию за свои труды, так что миллиардер не прочь и сам бы озолотиться.

А во-вторых, нужно обладать поистине весьма подвижной фантазией, чтобы поверить в такое в принципе. Много ли вы знаете примеров, когда кто-то делился тем, что сделало всех богатыми? Зато история знает немало имен тех, кто становился богаче за счет того, что его клиенты становились беднее: Чарльз Понци, Бернард Мэдофф, Сергей Мавроди, Ружа Игнатова, Сэм Бэнкман-Фрид, Иван Турыгин и Сергей Потапенко . Список можно долго продолжать. А что там со списком хороших примеров?

Миллионы подписчиков ошибаться не могут

Умение продавать – это сложная и непростая работа. И здесь блогерам и прочим финфлюенсерам нужно отдать должное – умение привлечь и удержать тысячи, десятки тысяч, миллионы подписчиков дано не многим.

Но справедливости ради нужно признать и то, что инструментов для этого у них в сети значительно больше, чем у других в реальной жизни.

Соцсети – это прекрасный рассадник для различного скама, так как в этой среде ничто не мешает искажать, приукрашать и откровенного лгать. Графиками, цифрами и прочими «неоспоримыми фактами», которые блогеры приводят в виде доказательств своего успеха, легко манипулировать.

Возьмите даже реальных ребят, которые предлагают вам в магазине безобидные пенсионные фонды. Демонстрируя графики доходности того или иногда фонда, всегда можно выбрать тот период, который охарактеризует предлагаемый вам продукт с лучшей стороны. Что уж говорить о тех, кто сидит в интернете и имеет неограниченный доступ к различного рода возможностям для манипуляций.

Более того, даже если представить себе неоспоримых гуру блогосферы, которых не уличали в обмане или манипуляции, то и они могут просто ошибаться. История с облигациями Planet42 служит тому ярким примером.

И, кстати, миллионы участников рынка тоже ошибаются. Достаточно посмотреть на рынки в периоды взлетов и падений, когда все эти миллионы участников становятся жертвами эйфории (жадности) или оказываются раздавленными в моменты всеобщего бегства (страха).

Поэтому популярные блогеры, достойные имена и толпа – сомнительные советчики на финансовых рынках. В случае провала у вас, несомненно, будет на кого свалить эту неудачу. Но деньги вы потеряете свои, а вот те, «кто во всем виноват», могут наоборот на этом даже заработать.

Поэтому, главное помнить, что ответственность за свои деньги в любом случае несете вы. Отсюда и тот самый совет думать своей головой. Но чтобы более критично подойти к сделанному вам предложению, пробегитесь по этому чеклисту.

Список «красных флагов» Чеклист определенных сигналов, при появлении которых вам следует обратить особое внимание на то, что вам предлагают, и быть более осторожным при принятии решения: – Уникальное предложение, инсайдерская информация. Чем вы заслужили, что именно вам делают такое предложение? – Отсутствие риска. Таких инвестиций не существует. – Высокая доходность. Годовая доходность более 11% уже является выше средней по рынку. – Конкретные рекомендации, активы. Даже если предложение исходит от чистого сердца, никто не знает, как поведет себя предлагаемый актив в будущем. – Новые технологии. Вы достаточно разбираетесь в этом, чтобы доверить свои деньги новым технологиям? – Талантливые управляющие, трейдеры. Входной билет в фонды, где работают такие управляющие, начинается с нескольких сот тысяч евро/долларов. – Многообещающие графики и цифры. Вы сами, при желании, сможете нарисовать не хуже.

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