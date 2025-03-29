Предприниматели опасаются продолжения экономического спада

В последние годы экономика Эстонии переживает не лучшие времена, в результате чего предприниматели чаще оказываются в сложных ситуациях. Предпринимательство связано с более высокими рисками, чем работа по найму, и иногда сбываются достаточно негативные сценарии. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Luminor Марек Лаане делится советами о том, как предпринимателям справляться с трудными ситуациями.