Предприниматели опасаются продолжения экономического спада

Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.
В последние годы экономика Эстонии переживает не лучшие времена, в результате чего предприниматели чаще оказываются в сложных ситуациях. Предпринимательство связано с более высокими рисками, чем работа по найму, и иногда сбываются достаточно негативные сценарии. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Luminor Марек Лаане делится советами о том, как предпринимателям справляться с трудными ситуациями.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.