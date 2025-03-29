Деловые ведомости
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  • 30.03.25, 10:15

Предприниматели опасаются продолжения экономического спада

Хотя последний квартал года удивил аналитиков экономическим ростом, предприниматели радоваться не спешат. Чтобы рост продолжился, в обществе должно восстановиться чувство уверенности, полагают они.
По словам руководителя Rahva Raamat Райна Сиемера, чувство неуверенности сейчас руководит всеми решениями.
  • По словам руководителя Rahva Raamat Райна Сиемера, чувство неуверенности сейчас руководит всеми решениями. Foto: Raul Mee
«Такое ощущение, что мы находимся на дне. Но что будет дальше — я бы не был слишком оптимистичен», — заявил руководитель Rahva Raamat Райн Сиемер в эфире радиопередачи Äripäev «Tööandjate tund».
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