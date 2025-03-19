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  • 20.03.25, 10:49

Партия реформ и «Ээсти 200» согласовали проект коалиционного договора. Что изменится?

Будущая коалиция Партии реформ и «Ээсти 200» по итогам полуторанедельных переговоров составила проект коалиционного соглашения. Проект должны утвердить советы партий.
После перестановок в правительстве остались Партии реформ и «Ээсти 200».
  • После перестановок в правительстве остались Партии реформ и «Ээсти 200». Foto: Liis Treimann
В основном соглашении сформулированы ключевые принципы правительства – оборона и безопасность, налоги и конкурентоспособность экономики, упрощение делопроизводства, а также дальнейший процесс составления политических документов в различных сферах.
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