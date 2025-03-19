Партия реформ и «Ээсти 200» согласовали проект коалиционного договора. Что изменится?

После перестановок в правительстве остались Партии реформ и «Ээсти 200». Foto: Liis Treimann
В основном соглашении сформулированы ключевые принципы правительства – оборона и безопасность, налоги и конкурентоспособность экономики, упрощение делопроизводства, а также дальнейший процесс составления политических документов в различных сферах.
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Премьер-министр Кристен Михал пообещал сократить бюрократию в стране таким образом, чтобы чиновников потребовалось на 20% меньше, чем сейчас. Министры экономики и климата говорят о своих изменениях более конкретно, так как речь идет о планах, составленных еще при предыдущем правительстве.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!