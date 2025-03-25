Назад 25.03.25, 13:53 Айн Кяпп: надо действовать, иначе впереди нас ждет настоящий кадровый кризис Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.

Представитель Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп. Foto: Andras Kralla

«Хотя работодатели и предприниматели уже много лет обращают внимание на нехватку работников с подходящими навыками, настоящий кризис в этой сфере еще впереди», – подчеркнула два года назад главный аналитик OSKA Ингве Розенблад. Затяжной экономический спад последних лет немного приглушил эту боль, но не устранил ее, и с оживлением экономики она вновь начнет тормозить развитие предприятий.