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  • 14.04.25, 06:00

Владелец популярного цветочного магазина: глупо, что в Эстонии продают цветы так дорого

«Кто осмелится открыть цветочный магазин в 60 лет?» — задается вопросом флорист из Нидерландов Петер Бойкенс, который, тем не менее, именно в 60 лет открыл цветочный магазин в Таллинне. «Я знал, что мне придется работать по шесть дней в неделю и что это тяжелый труд, но я хотел этим заниматься!»
Петер Бойкенс.
  • Петер Бойкенс.
  • Foto: Лийз Трейманн
Цветочный магазин Петера Бойкенса Fleur Royale работает в престижном квартале Ротерманни в центре Таллинна уже восемь лет. Бойкенс родился и вырос в Амстердаме, но переехал в Эстонию из-за своей бывшей супруги и семьи. Несмотря на то, что его магазин пользуется высокой репутацией среди любителей цветов, товары там вполне доступные.
«В Эстонии за цветы просят невероятно высокую цену, — считает Бойкенс. — На мой взгляд, это неправильно. Причем такие цены в цветочных магазинах были уже 18 лет назад, когда я переехал в Эстонию. Ведь вы хотите, чтобы клиент пришел снова — на следующей неделе или в следующем году? Значит, вы должны строить свой бизнес постепенно. Я хочу, чтобы пришли сто клиентов и потратили по десять евро, а не десять клиентов по сто евро, как часто предпочитает местный бизнес», — объясняет Бойкенс.
Один из секретов ценовой политики Бойкенса в том, что он получает свои цветы напрямую с цветочных аукционов в Нидерландах.
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