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  • 16.04.25, 11:59

Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию

AS TBB pank (ранее Tallinna Äripank), старейший коммерческий банк Эстонии, который в течение многих лет находился под пристальным вниманием Финансовой инспекции из-за высокого риска отмывания денег, получил разрешение на добровольную ликвидацию.
Руководители и акционеры TBB Bank Сергей Элошвили (слева) и Андрей Жуков на похоронах бывшего генерального директора Департамента полиции безопасности Эстонии Юри Пихла много лет назад.
  • Руководители и акционеры TBB Bank Сергей Элошвили (слева) и Андрей Жуков на похоронах бывшего генерального директора Департамента полиции безопасности Эстонии Юри Пихла много лет назад.
  • Foto: Liis Treimann
Решением Финансовой инспекции прекращается как действие лицензии на осуществление банковской деятельности TBB, так и право дочерней компании TBB liising выступать в качестве кредитора. Решение также дает TBB право начать собственную добровольную ликвидацию.
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