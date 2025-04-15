Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию
AS TBB pank (ранее Tallinna Äripank), старейший коммерческий банк Эстонии, который в течение многих лет находился под пристальным вниманием Финансовой инспекции из-за высокого риска отмывания денег, получил разрешение на добровольную ликвидацию.
Руководители и акционеры TBB Bank Сергей Элошвили (слева) и Андрей Жуков на похоронах бывшего генерального директора Департамента полиции безопасности Эстонии Юри Пихла много лет назад.
Foto: Liis Treimann
Решением Финансовой инспекции прекращается как действие лицензии на осуществление банковской деятельности TBB, так и право дочерней компании TBB liising выступать в качестве кредитора. Решение также дает TBB право начать собственную добровольную ликвидацию.
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В деле о взятке бывшего сотрудника Tallinna Äripank обвинение во многом основывалось на изъятой при обыске должностной инструкции, которая, согласно решению как уездного, так и окружного суда, является поддельной. Кроме того, суд второй инстанции указал прокуратуре на одностороннее предоставление доказательств, что указывает на предвзятость.
Харьюский уездный суд оправдал Майта Касело, бывшего начальника отдела по предотвращению отмывания денег Tallinna Äripank, обвинявшегося в получении взятки от российского предпринимателя Аркадия Сулаева. Оправдан и Сулаев, который живет в Москве, но имеет бизнес-интересы и недвижимость в Эстонии.
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