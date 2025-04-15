Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию

В деле о взятке бывшего сотрудника Tallinna Äripank обвинение во многом основывалось на изъятой при обыске должностной инструкции, которая, согласно решению как уездного, так и окружного суда, является поддельной. Кроме того, суд второй инстанции указал прокуратуре на одностороннее предоставление доказательств, что указывает на предвзятость.