В Нарве формируется неожиданно пестрый избирательный союз

На страницах нарвитян в Facebook около трех недель назад начала появляться реклама избирательного союза “Пульс города”, при этом имена участников союза там указаны не были. ДВ выяснили, что в него объединяются местные политики, которые ранее сотрудничали с Катри Райк, Партией реформ, EKRE и Koos.
- Депутат Нарвского горсобрания Антон Николаев создает избирательный союз из выходцев из разных партий.
- Foto: Николай Андреев
На данный момент в избирательном союзе фактически состоит около 30 человек, но списка как такового, с подписями участников, еще нет. Основатель “Пульса города” планирует представить его до конца месяца.
Союз без явного лидера
Инициатором создания избирательного союза стал депутат горсобрания Нарвы Антон Николаев, который баллотировался по “Списку Катри Райк”, но сейчас является внефракционным депутатом. В горсобрание он вошел как замещающий член, когда Катри Райк стала мэром и покинула горсобрание. Николаев — предприниматель и многократный финалист чемпионата Эстонии по боксу.
Он рассказал ДВ, что в “Пульсе города” нет безусловного лидера, но, возможно, в период избирательной кампании фронтменом будет Дмитрий Мелис — энергетик и рефери по боксу, который в том числе судил поединки на парижской Олимпиаде в прошлом году.
По словам Николаева, избирательный союз не собирается до выборов называть своего кандидата на пост мэра. В случае его победы, кандидатом в мэры может быть и специалист со стороны, и даже тот, кто на выборах был конкурентом “Пульса города”.
“Никто не мешает даже конкурс на мэра объявить, — добавляет он. — Это не противоречит закону”.
В избирательный союз вошел еще один депутат горсобрания, избиравшийся по “Списку Катри Райк” — Вадим Орлов. Он некоторое время не участвовал в публичной политике: после того, как в прошлом году Орлов выступил с критикой фотовыставки о бомбардировке Нарвы в 1944 году, его исключили из Партии реформ и уволили из Ида-Вируского инвестиционного агентства.
Еще один политик в “Пульсе города” — Дмитрий Гусев, который был одним из лидеров EKRE в Нарве. Партийная ячейка появилась в городе, когда тогдашний лидер Консервативной народной партии Март Хельме занялся привлечением русскоязычных избирателей. Но в 2022 году нарвские руководители EKRE вышли из партии после того, как парламентская фракция этой партии представила законопроект об удалении из общественных мест советских памятников.
Также в избирательный союз вошла Татьяна Алексеева, которая зимой собрала более 4 000 подписей под петицией против повышения цен на отопление и собрала митинг около нарвской ратуши, на котором выступали лидеры партии Koos. Татьяна Алексеева сотрудничает с этой партией, но не является ее членом.
По словам Антона Николаева, участники союза объединяются для решения городских проблем, а разное политическое прошлое и взгляды на республиканскую политику не должны помешать им сотрудничать на местном уровне.
Вторая попытка сделать по-новому
Антон Николаев говорит, что в “Пульс города” не примут директоров школ и муниципальных предприятий, поскольку в горсобрании каждый из них тянет бюджетное одеяло на себя. Членами советов муниципальных предприятий Николаев предлагает делать не политиков, а специалистов. Городская власть, по его словам, должна представлять интересы горожан, а не группы политиков. Эта риторика очень близка к той, что на прошлых муниципальных выборах использовал “Список Катри Райк”, в который сам Николаев и входил.
“Я шел, потому что было заявлено, что мы боремся с “нарвским центризмом”. А сейчас я вижу, что мы породили другое явление. Я назвал бы его землячеством, — говорит Николаев. — На конкурсах так же побеждают свои люди. Очень часто люди уже заранее знают, кто станет директором школы. Если при “нарвском центризме” — это мои догадки — деньги хоть как-то оставались в городе, то теперь тендеры выигрывают фирмы из Таллинна и Тарту, а местные фирмы работают у них на субподрядах или суб-суб-подрядах. Мелкие бизнесмены никогда столько не жаловались, сколько в последние два-три года”.
По его словам, тендеры на строительство и обслуживание городских объектов составляются так, что небольшие мелкие фирмы с более дешевыми предложениями не могут в них участвовать.
В целом, говорит Николаев, упадок местного бизнеса в Нарве приводит к тому, что из города уезжает уже не только молодежь, но и состоявшиеся представители среднего класса. Рассказывая истории нескольких своих знакомых, Николаев отмечает, что более молодые смотрят на Испанию, а люди за 50 лет покупают землю для строительства домов в России.
Намечается пять конкурирующих списков
Интересно, что Антон Николаев, критикуя центристов, очень уважительно отзывается о бывшем мэре, центристе Яане Тоотсе, который будет первым номером в списке ЦП на выборах в Нарве. Тоотс уже назван кандидатом
в мэры от центристов, которые пойдут на выборы партийным списком.
Еще осенью о планах выставить партийный список в Нарве заявляла
партия Koos.
Мэр Нарвы Катри Райк и лидер фракции Narva 2.0 в горсобрании Михаил Стальнухин, хоть и являются сейчас лидерами правящей коалиции, будут на выборах конкурентами.
Поддерживающий Стальнухина блогер и политик Михаил Паншин (оба ранее были исключены из ЦП за свои высказывания) сообщил 16 апреля о создании избирательного союза
“Народный список Михаила Стальнухина”. На момент публикации материала, “Народный список” еще не объявил, кто будет его кандидатами на выборах.
Катри Райк пока не объявляла о создании своего избирательного союза, но, вероятно, он будет создан. Хотя Райк состоит в Социал-демократической партии, она, как правило, дистанцируется от соцдемов и повторяет, что “Нарва - моя партия”.
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