В Нарве формируется неожиданно пестрый избирательный союз

По словам Николаева, избирательный союз не собирается до выборов называть своего кандидата на пост мэра. В случае его победы, кандидатом в мэры может быть и специалист со стороны, и даже тот, кто на выборах был конкурентом “Пульса города”.

“Никто не мешает даже конкурс на мэра объявить, — добавляет он. — Это не противоречит закону”.

В избирательный союз вошел еще один депутат горсобрания, избиравшийся по “Списку Катри Райк” — Вадим Орлов. Он некоторое время не участвовал в публичной политике: после того, как в прошлом году Орлов выступил с критикой фотовыставки о бомбардировке Нарвы в 1944 году, его исключили из Партии реформ и уволили из Ида-Вируского инвестиционного агентства.

Еще один политик в “Пульсе города” — Дмитрий Гусев, который был одним из лидеров EKRE в Нарве. Партийная ячейка появилась в городе, когда тогдашний лидер Консервативной народной партии Март Хельме занялся привлечением русскоязычных избирателей. Но в 2022 году нарвские руководители EKRE вышли из партии после того, как парламентская фракция этой партии представила законопроект об удалении из общественных мест советских памятников.

Также в избирательный союз вошла Татьяна Алексеева, которая зимой собрала более 4 000 подписей под петицией против повышения цен на отопление и собрала митинг около нарвской ратуши, на котором выступали лидеры партии Koos. Татьяна Алексеева сотрудничает с этой партией, но не является ее членом.

По словам Антона Николаева, участники союза объединяются для решения городских проблем, а разное политическое прошлое и взгляды на республиканскую политику не должны помешать им сотрудничать на местном уровне.

Вторая попытка сделать по-новому

Антон Николаев говорит, что в “Пульс города” не примут директоров школ и муниципальных предприятий, поскольку в горсобрании каждый из них тянет бюджетное одеяло на себя. Членами советов муниципальных предприятий Николаев предлагает делать не политиков, а специалистов. Городская власть, по его словам, должна представлять интересы горожан, а не группы политиков. Эта риторика очень близка к той, что на прошлых муниципальных выборах использовал “Список Катри Райк”, в который сам Николаев и входил.

“Я шел, потому что было заявлено, что мы боремся с “нарвским центризмом”. А сейчас я вижу, что мы породили другое явление. Я назвал бы его землячеством, — говорит Николаев. — На конкурсах так же побеждают свои люди. Очень часто люди уже заранее знают, кто станет директором школы. Если при “нарвском центризме” — это мои догадки — деньги хоть как-то оставались в городе, то теперь тендеры выигрывают фирмы из Таллинна и Тарту, а местные фирмы работают у них на субподрядах или суб-суб-подрядах. Мелкие бизнесмены никогда столько не жаловались, сколько в последние два-три года”.