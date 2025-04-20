Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году

Масштабный план перевооружения бундесвера нельзя затягивать на десятилетия, нужно готовиться к войне с Россией уже в 2027 году. С такой оценкой в интервью немецкому агентству dpa, опубликованному в воскресенье, 20 апреля, выступил Эд Арнольд — старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), пишет DW.
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По его мнению, страны НАТО могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Россией в течение двух лет. Скорее всего, это произойдет в Сувалкском коридоре, но очаг может возникнуть и в других местах, предупредил Арнольд.
Поэтому он посоветовал Германии в первую очередь наращивать арсенал тяжелой военной техники: танков Leopard 2 A8, дальнобойных крылатых ракет TAURUS, бронемашин Boxer, зенитных ракет IRIS-T и установок Gepard. По словам Арнольда, Германия могла бы «значительно увеличить» их производство так, чтобы снабжать и бундесвер, и союзников в Европе.
Одновременно эксперт призвал Берлин заново оценить решения о закупке американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot с учетом политических изменений в США.
Арнольд: «Не всегда нужно иметь лучшее»
Как отметил при этом аналитик, война в Украине доказала, что не всегда важно иметь самую передовую технику. «Украина показывает, что не всегда нужно иметь лучшее. Просто нужно быть немного лучше противника», – сказал Арнольд.
В качестве примера он привел беспилотники. «Изменение методов ведения войны означает, что беспилотники используются на самом низовом уровне», – сказал он, отметив, что дроны стали «вездесущи на поле боя».
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