Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 20.04.25, 15:08

Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году

Масштабный план перевооружения бундесвера нельзя затягивать на десятилетия, нужно готовиться к войне с Россией уже в 2027 году. С такой оценкой в интервью немецкому агентству dpa, опубликованному в воскресенье, 20 апреля, выступил Эд Арнольд — старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), пишет DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
По его мнению, страны НАТО могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Россией в течение двух лет. Скорее всего, это произойдет в Сувалкском коридоре, но очаг может возникнуть и в других местах, предупредил Арнольд.
Поэтому он посоветовал Германии в первую очередь наращивать арсенал тяжелой военной техники: танков Leopard 2 A8, дальнобойных крылатых ракет TAURUS, бронемашин Boxer, зенитных ракет IRIS-T и установок Gepard. По словам Арнольда, Германия могла бы «значительно увеличить» их производство так, чтобы снабжать и бундесвер, и союзников в Европе.
Одновременно эксперт призвал Берлин заново оценить решения о закупке американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot с учетом политических изменений в США.
Арнольд: «Не всегда нужно иметь лучшее»
Как отметил при этом аналитик, война в Украине доказала, что не всегда важно иметь самую передовую технику. «Украина показывает, что не всегда нужно иметь лучшее. Просто нужно быть немного лучше противника», – сказал Арнольд.
В качестве примера он привел беспилотники. «Изменение методов ведения войны означает, что беспилотники используются на самом низовом уровне», – сказал он, отметив, что дроны стали «вездесущи на поле боя».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.04.25, 11:03
Bloomberg: США готовы признать Крым российским
Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский «контроль» над аннексированным РФ украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники.
Новости
  • 15.04.25, 11:39
Пошлины Трампа опустошают военную казну России
Падение цен на нефть, вызванное введением американских пошлин, опустошает военную казну России.
Новости
  • 14.04.25, 14:57
Глава КаПо: в фокусе сфера обороны и энергетические проекты
Руководитель Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон заявил на сегодняшней пресс-конференции, что в фокусе КаПо среди экономических тем находятся сфера обороны, инфраструктурные и энергетические проекты.
Новости
  • 12.04.25, 07:00
Задержанное теневое судно могло подделать свой флаг. «Такие суда мы берем под пристальное внимание»
Ранним утром пятницы в Финском заливе было задержано судно Kiwala, входящее в теневой российский флот. Судно останется под контролем эстонских властей как минимум до тех пор, пока не будет установлено, под чьим флагом оно ходит. Попавшие под санкции суда нередко подделывают свои флаги, и Kiwala может оказаться одним из таких случаев.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
2
Новости
  • 18.04.25, 06:00
«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды
3
Новости
  • 19.04.25, 11:03
Bloomberg: США готовы признать Крым российским
4
Новости
  • 16.04.25, 15:00
Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня
5
Новости
  • 16.04.25, 11:59
Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию
6
Новости
  • 11.04.25, 08:41
Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя
Обеспокоены и другие фирмы

Последние новости

Новости
  • 20.04.25, 15:08
Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году
Биржа
  • 20.04.25, 14:41
Акции взлетели: новые таблетки для похудения могут превзойти Ozempic
Новости
  • 20.04.25, 13:31
Предприниматель намерен оспорить расторжение 60-летнего договора аренды в Старом городе
Новости
  • 20.04.25, 11:25
Пошлины душат? Volvo сократит до 800 сотрудников
Новости
  • 20.04.25, 11:03
Требование акта оценки в заявках на жилищные кредиты может быть отменено
Новости
  • 19.04.25, 14:52
Коалиция отказывается снижать НСО: «это не повлияет на стоимость продуктов питания»
Новости
  • 19.04.25, 14:46
Кафе в Раквере резко подняло зарплаты сотрудникам
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес

Сейчас в фокусе

«Мы понимаем, что возникла путаница и неопределённость, и в результате некоторые вещи могут работать не так, как ожидалось». Такой автоответ получают клиенты Äike Mobility, обращающиеся в службу поддержку компании. На фото – автор письма и бывший владелец компании Кристьян Марусте.
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
Стало ясно, что возобновляемую энергию невозможно быстро и рентабельно вывести на любой рынок, отметил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
Биржа
  • 18.04.25, 13:25
Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»
Здание по адресу Раэкоя платс, 5 у города Таллинна арендует компания Creo Kinnisvara, которая до 2022 года, в числе прочих, принадлежала Яанусу Отсу. Нынешний владелец фирмы — итальянец Альберто Ловати, которому принадлежат несколько ресторанов в Старом городе.
Новости
  • 18.04.25, 06:00
«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды
Руководители и акционеры TBB Bank Сергей Элошвили (слева) и Андрей Жуков на похоронах бывшего генерального директора Департамента полиции безопасности Эстонии Юри Пихла много лет назад.
Новости
  • 16.04.25, 11:59
Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
Новости
  • 19.04.25, 11:03
Bloomberg: США готовы признать Крым российским
Это не Посейдон, заправляющий свою тачку после качалки, а супергерой, обеспечивающий Эстонии энергетическую безопасность.
Mнения
  • 17.04.25, 16:47
Делов-то: Эстония «играет мускулами» в Балтийском море, а Финляндия накренилась влево
На мясном рынке царит жёсткая конкуренция и идёт серьёзная ценовая война.
Новости
  • 11.04.25, 08:41
Бизнес свернут, завод продается: на полках магазинов не нашлось места для малого производителя
Обеспокоены и другие фирмы
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025