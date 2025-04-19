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  • 19.04.25, 11:03

Bloomberg: США готовы признать Крым российским

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать российский «контроль» над аннексированным РФ украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg ссылкой на информированные источники.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Joshua Sukoff
Собеседники агентства уточнили, что решение об этом еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос журналистов о комментарии. Чиновник США, знакомый с ходом переговоров по мирному урегулированию в Украине, отказался отвечать Bloomberg на вопрос о возможности признания Крыма российским, передает DW.
Зеленский: Вопрос о территориях должен решать народ Украины
14 апреля спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к миру в Украине, но «самой большой проблемой в этом конфликте» являются пять украинских территорий, которые Кремль требует признать российскими. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
На следующий день украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе прокомментировал слова Уиткоффа так: «Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины»
Трамп грозит прекратить посредничество в урегулировании
18 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить посреднические усилия, если Россия и Украина «очень скоро» не заключат мир. При этом Трамп отказался назвать какой-либо дедлайн и выразил надежду, что до прекращения американского посредничества дело «не дойдет».
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