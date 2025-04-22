Общий рост цен на строительство замедлился, но зарплаты продолжают расти

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года индекс цен на строительство повысился по сравнению с четвертым кварталом 2024 года на 0,1% и в сравнении с тем же периодом прошлого года – на 1,2%.
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По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в первом квартале на индекс цен на строительство в сравнении с тем же периодом 2024 года прежде всего повлиял рост зарплат рабочих на 2,9%. Этот фактор обеспечил 54% от изменения индекса. «По сравнению с четвертым кварталом прошлого года расходы на рабочую силу и механизмы выросли соответственно на 0,6% и 0,3%, однако расходы на материалы снизились на 0,2%», – уточнил Паулус.
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