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  • 25.04.25, 13:02

Центральная криминальная полиция подозревает Елену Глебову в совершении преступления

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции в четверг предъявили подозрение в нарушении ограничений на совершение действий и в мошенничестве с целью получения выгоды руководителю спортивного центра, находящегося в ведении города Таллинн. По информации ERR, речь идет о руководителе ледового холла Tondiraba Елене Глебовой.
Руководитель ледового холла Tondiraba Елена Глебова.
  • Руководитель ледового холла Tondiraba Елена Глебова.
  • Foto: Postimees/Scanpix
Согласно предварительному подозрению, руководитель спортивного центра принимала решения в отношении связанного с ней некоммерческого объединения и заключала с ним договоры на использование залов и площадок спортивного центра. Также ей предъявлено подозрение в получении выгоды путем мошенничества, которое, по версии следствия, выражалось в представлении ложных сведений о тренерской деятельности в Фонд спортивного обучения и информации.
В четверг сотрудники Центральной криминальной полиции провели следственные действия в местах, связанных с подозреваемой. Досудебное производство ведет Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, уголовное производство курирует окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям.
Осиновский: единовластие центристов в Таллинне создало коррумпированную систему
«Вчера полиция задержала руководителя ледового холла Tondiraba Елену Глебову, предъявив ей подозрение в должностном правонарушении. Этот случай вновь подтверждает, что единовластие Центристской партии в Таллинне создало коррумпированную систему, в которой некомпетентные однопартийцы назначались на руководящие должности», – прокомментировал ситуацию мэр Таллинна Евгений Осиновский на своей странице в Facebook.
Осиновский рассказал, что в 2014 году Эдгар Сависаар назначил бывшую фигуристку Глебову руководителем спортивного центра Tondiraba: «Глебова входила во внутренний круг Сависаара, только что вступила в Центристскую партию и получила эту должность без конкурса. Своя роль в этом была и у Михаила Кылварта, который тогда, будучи вице-мэром, курировал сферу спорта».
По словам мэра Таллинна, уже в 2016 году стало ясно, что Глебова на самом деле не справляется с управлением центром. «Внутренний аудит городской управы выявил беспорядок в спортивном холле, хаос в организации закупок и серьезную угрозу коррупции. К сожалению, за этой критикой не последовало реальных действий. Центристская партия позволила Глебовой спокойно продолжать работу, из-за чего она смогла в течение десяти лет оставаться во главе одного из важнейших спортивных центров города», – подчеркнул он.
Осиновский отметил, что арест Глебовой не стал для него неожиданностью: «О проблемах в ледовом холле Tondiraba было известно уже долгое время, и городская управа тесно сотрудничала с полицией».
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