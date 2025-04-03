Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,83%305,77
  • OMX Riga−0,17%872,79
  • OMX Tallinn−0,66%1 959,2
  • OMX Vilnius−0,53%1 161,45
  • S&P 500−3,22%5 488,55
  • DOW 30−2,71%41 080,35
  • Nasdaq −4,27%16 849,12
  • FTSE 100−1,35%8 492,62
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • OMX Baltic−0,83%305,77
  • OMX Riga−0,17%872,79
  • OMX Tallinn−0,66%1 959,2
  • OMX Vilnius−0,53%1 161,45
  • S&P 500−3,22%5 488,55
  • DOW 30−2,71%41 080,35
  • Nasdaq −4,27%16 849,12
  • FTSE 100−1,35%8 492,62
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • 03.04.25, 15:28

Delfi: Центральная криминальная полиция расследует финансирование партии «Отечество»

По информации Delfi, уже некоторое время в отношении партии «Отечество» ведется уголовное производство, в рамках которого Центральная криминальная полиция расследует возможное незаконное финансирование партии.
По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом.
  • По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом. Foto: Andras Kralla
В прокуратуре Delfi подтвердили, что расследование ведется, но детали разглашать отказались, в том числе и то, в отношении какой партии проводится расследование.
По данным Delfi, речь идет о партии «Отечество», а основанием для уголовного дела является статья 402¹ Уголовного кодекса, которая касается совершения и принятия запрещенного пожертвования в крупном размере.
По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом.
За последние две недели Центральная криминальная полиция перешла к стадии публичных следственных действий: по информации Delfi, в качестве свидетелей давали показания несколько связанных с «Отечеством» человек, но среди них, как утверждается, пока не было представителей высшего руководства партии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.02.25, 11:15
Прокурор: мы не согласны с тем, что связь между Пруунсильдом и Хумалом была настолько слабой
«За меня отвечает Керес, спрашивайте у Кереса», – это было единственные слова Парвела Пруунсильда после оглашения судебного решения. Суд вынес оправдательный приговор.
Новости
  • 11.02.25, 14:31
Суд оправдал Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала
обновлено
Во вторник суд вынес в отношении предпринимателя Парвела Пруунсильда и политика Прийта Хумала оправдательный приговор. При этом иск Пруунсильда о компенсации нематериального ущерба был отклонён.
Новости
  • 15.01.25, 17:06
Спонсор и политик «Отечества» стал журналистом в Postimees
Преподаватель журналистики: это плохой знак
Активный спонсор и член совета партии «Отечество» Ахти Калликорм недавно начал работать редактором в издании Postimees.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
2
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
3
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
4
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
5
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
6
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?

Последние новости

Новости
  • 03.04.25, 16:55
Платежи из Пенсионного фонда РФ по-прежнему не поступили в Эстонию
Новости
  • 03.04.25, 16:34
Суд прекратил процесс санации скандально известного КСО ERIAL
Новости
  • 03.04.25, 16:32
Эстонская компания выходит на немецкий рынок и приобретает местную ИТ-фирму
Биржа
  • 03.04.25, 16:08
Вкус биржи: Будет хуже. Трамп освободил рынки от роста?
Новости
  • 03.04.25, 16:05
Владелец эстонского фанерного завода планирует сокращения в Финляндии
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников
Новости
  • 03.04.25, 15:28
Delfi: Центральная криминальная полиция расследует финансирование партии «Отечество»
Новости
  • 03.04.25, 13:45
Пошлин, на которые «отреагировал» Трамп, не существует

Сейчас в фокусе

Создатели компании Laam Март Саа (на заднем плане) и Айвар Виллемсон вместе управляли бизнесом на протяжении 12 лет.
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины.
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
SMS-сообщение могут отправляться не только с помощью телефона.
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
С 1 апреля дочерняя компания Eften заключила договор аренды с новым арендатором в садовом центре Лаагри, которым стал Rikets Aianduskeskus.
Новости
  • 01.04.25, 16:36
Местная сеть цветочных магазинов выкупает садовый центр Hortes: «Очень большое расширение»
Учредители ÄIO TECH Петри-Яан Лахтвеэ и Немайлла Бонтури.
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
Руководитель повседневного корпоративного банкинга Coop Pank Эрье Меттас .
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025