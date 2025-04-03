Назад 03.04.25, 15:28 Delfi: Центральная криминальная полиция расследует финансирование партии «Отечество» По информации Delfi , уже некоторое время в отношении партии «Отечество» ведется уголовное производство, в рамках которого Центральная криминальная полиция расследует возможное незаконное финансирование партии.

По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом. Foto: Andras Kralla

В прокуратуре Delfi подтвердили, что расследование ведется, но детали разглашать отказались, в том числе и то, в отношении какой партии проводится расследование.

По данным Delfi, речь идет о партии «Отечество», а основанием для уголовного дела является статья 402¹ Уголовного кодекса, которая касается совершения и принятия запрещенного пожертвования в крупном размере.

По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом.

За последние две недели Центральная криминальная полиция перешла к стадии публичных следственных действий: по информации Delfi, в качестве свидетелей давали показания несколько связанных с «Отечеством» человек, но среди них, как утверждается, пока не было представителей высшего руководства партии.