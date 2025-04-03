Delfi: Центральная криминальная полиция расследует финансирование партии «Отечество»

По информации Delfi
, уже некоторое время в отношении партии «Отечество» ведется уголовное производство, в рамках которого Центральная криминальная полиция расследует возможное незаконное финансирование партии.
- По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом. Foto: Andras Kralla
В прокуратуре Delfi подтвердили, что расследование ведется, но детали разглашать отказались, в том числе и то, в отношении какой партии проводится расследование.
По данным Delfi, речь идет о партии «Отечество», а основанием для уголовного дела является статья 402¹ Уголовного кодекса, которая касается совершения и принятия запрещенного пожертвования в крупном размере.
По информации Delfi, расследование связано с крупным спонсором партии «Отечество» Парвелом Пруунсильдом.
За последние две недели Центральная криминальная полиция перешла к стадии публичных следственных действий: по информации Delfi, в качестве свидетелей давали показания несколько связанных с «Отечеством» человек, но среди них, как утверждается, пока не было представителей высшего руководства партии.
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