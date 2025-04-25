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  • 28.04.25, 09:40

Военные еще не решили, как именно создавать базу в Нарве

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщил, что в Нарве появится военная база, где на ротационной основе будут служить эстонские военные и союзники по НАТО общей численностью 200-250 человек. Но на данный момент неясно, в какой срок эта база появится, поскольку в том числе еще не принято решение о строительстве инфраструктуры.
Эстонские военные на параде в Нарве.
  • Эстонские военные на параде в Нарве.
  • Foto: Николай Андреев
ДВ запросил в Генштабе подробности о том, развернется ли строительство базы с нуля или Силы обороны используют одно из пустующих зданий. В Нарве есть, например, несколько закрытых или закрываемых в ближайшем будущем зданий муниципальных детсадов и школ, а также практически пустует комплекс бывшего профтеха, принадлежащий государству.
“В настоящее время Государственный центр оборонных инвестиций ищет подходящую инфраструктуру, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято”, - сообщил ДВ Кристьян Хальг из пресс-отдела Генштаба Сил обороны Эстонии.
После принятия этого решения Госцентр оборонных инвестиций (RKIK) в обычном порядке объявит конкурс госпоставки, чтобы выбрать фирму, которая будет строить базу или реконструировать существующее здание, сообщил Хальг.
Соответственно, военные пока не готовы назвать срок, когда база начнет функционировать, поскольку пока неясно, насколько сильно придется адаптировать недвижимость, если решено будет не строить с нуля.
Нарвская база будет обычным военным городком Сил обороны, т.е. в свободное от службы время солдаты смогут выходить в город.
Мэр Нарвы Катри Райк и лидер Центристской фракции горсобрания Алексей Евграфов ранее заявили, что в данном вопросе государство вело себя неправильно, потому что новость о создании базы оказалась для нарвитян неожиданной.
“Нарва — такой же эстонский город, как Таллинн, Пярну или Выру, и общение с жителями будет происходить в обычном режиме, - сообщил Кристьян Хальг из пресс-отдела Генштаба. - Силы обороны Эстонии уже присутствовали в Нарве, хотя и в течение более короткого периода времени, и их подразделения всегда были хорошо приняты. Силы обороны Эстонии и военнослужащие будут взаимодействовать с жителями Нарвы точно так же, как и со всеми остальными эстонцами и во всех других городах, где расположены воинские части”.
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