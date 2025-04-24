Евграфов: у Катри Райк власти нет. Все решения за нее принимает Стальнухин

«Мы должны запомнить этот кейс как пример плохой коммуникации, научиться на своих ошибках и двигаться дальше, – добавила она. – С нарвитянами должны общаться армия и Министерство обороны – я не могу продавать их идею. Генерал-майор Карус будет в Нарве 30 апреля, обещал приехать и министр обороны. Они должны обязательно встретиться с горожанами, объяснить им это решение. Люди имеют право высказаться: у них же много страхов», – считает Райк.

«То, как повело себя государство, я считаю некорректным, но что мы теперь, бесконечно будем обсуждать, кто, когда и с кем вовремя не связался? Нужно идти дальше. 5 мая Департамент оборонных ресурсов будет решать, что, как, где и какие планы. Кстати, многие почему-то уверены, что база появится уже завтра. Нет, на ее обсуждение, планирование, проектирование и строительство уйдет пару лет», – отметила мэр.

«Быть может, это была банальная ложь?»

Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов также считает, что самое важное в данном вопросе – это коммуникация с русскоязычными жителями региона. Однако действия мэра, по его мнению, заслуживают критики.

«Она всегда козыряла тем, что является единственным человеком, который может договариваться с правительством, и без нее ничего не получится. Как же так, Катри: ты теперь разводишь руками и заявляешь, что тебя обошли стороной? Быть может, все твои прошлые увещевания – это банальная ложь?» – задается вопросом Евграфов.

«Она оказалась в патовой ситуации, – добавил депутат. – Власти в городе у нее нет, и все решения за нее принимает Стальнухин. Она в позиции говорящей головы: много общается с иностранными журналистами, но реальных решений не принимает. В данном случае она применила свой старый ход: показывает, как якобы заботится о нарвитянах, переживает за них, говорит об ущемлениях. Но все это только слова», – убежден депутат.

Само решение правительства депутат не считает сколь-нибудь значимым. Во-первых, из-за того, что оно готовилось давно, а во-вторых, по причине того, что 200 солдат – это очень мало.

«Абсолютно ничтожное количество – особенно если мы вспомним то количество военизированных служб, которых нагнали в Нарву, когда снимали памятники и их ломали. Опасности того, что государство будет закручивать гайки путем привода 200 солдат, я не вижу. Равно как и в целом не вижу предмета ни для паники, ни для каких-либо напряженных настроений», – убежден Евграфов.

Он также считает, что ключевой вопрос – это коммуникация с русскоязычными жителями города, и убежден, что правительство должно учесть прошлые ошибки и объяснить нарвитянам, с какой целью строится база, где будут располагаться части и какие перед ними будут поставлены задачи.