Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,97%301,24
  • OMX Riga0,41%869,06
  • OMX Tallinn0,49%1 964,31
  • OMX Vilnius0,93%1 168,4
  • S&P 5002,03%5 484,77
  • DOW 301,23%40 093,4
  • Nasdaq 2,74%17 166,04
  • FTSE 100−0,09%8 399,46
  • Nikkei 2251,9%35 705,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,71
  • OMX Baltic0,97%301,24
  • OMX Riga0,41%869,06
  • OMX Tallinn0,49%1 964,31
  • OMX Vilnius0,93%1 168,4
  • S&P 5002,03%5 484,77
  • DOW 301,23%40 093,4
  • Nasdaq 2,74%17 166,04
  • FTSE 100−0,09%8 399,46
  • Nikkei 2251,9%35 705,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,71
  • 24.04.25, 17:03

Евграфов: у Катри Райк власти нет. Все решения за нее принимает Стальнухин

Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов убежден, что у мэра Нарвы Катри Райк нет реальной власти в городе, и все решения за нее принимает Михаил Стальнухин. Тот факт, что Райк узнала о строительстве военной базы в Нарве лишь из средств массовой информации, он считает подтверждением того, что умение мэра договариваться с правительством – миф.
По мнению депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, умение Катри Райк договариваться с правительством – миф, что показала ситуация с военной базой в Нарве.
  • По мнению депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, умение Катри Райк договариваться с правительством – миф, что показала ситуация с военной базой в Нарве.
  • Foto: Николай Андреев
«С коммуникацией все было плохо, – прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк решение правительства разместить в Нарве военную базу. – Такие вещи необходимо горожанам разъяснять: почему, что, где? А теперь мы получили панику».
По словам Райк, некоторые нарвитяне теперь опасаются, что создание базы планируется не просто так, а якобы потому что правительство прогнозирует российскую агрессию в будущем, но не говорит об этом населению. Горожане также опасаются, что сам факт размещения базы может Россию спровоцировать, а объект станет военной целью. Райк убеждена, что такие опасения – результат того, что государство не выполнило задачу по разъяснению своих планов населению.
«Полиция, спасатели, Кайтселийт, Силы обороны – все они могут находиться в любом городе Эстонии, здесь никаких вопросов вообще нет. Но люди не понимают: а почему именно сейчас? Почему именно в Нарве? Нам грозит какая-то опасность? Вот, какие вопросы сегодня витают в воздухе», – говорит Райк.
«Мы должны запомнить этот кейс как пример плохой коммуникации, научиться на своих ошибках и двигаться дальше, – добавила она. – С нарвитянами должны общаться армия и Министерство обороны – я не могу продавать их идею. Генерал-майор Карус будет в Нарве 30 апреля, обещал приехать и министр обороны. Они должны обязательно встретиться с горожанами, объяснить им это решение. Люди имеют право высказаться: у них же много страхов», – считает Райк.
«То, как повело себя государство, я считаю некорректным, но что мы теперь, бесконечно будем обсуждать, кто, когда и с кем вовремя не связался? Нужно идти дальше. 5 мая Департамент оборонных ресурсов будет решать, что, как, где и какие планы. Кстати, многие почему-то уверены, что база появится уже завтра. Нет, на ее обсуждение, планирование, проектирование и строительство уйдет пару лет», – отметила мэр.

«Быть может, это была банальная ложь?»

Депутат Рийгикогу Алексей Евграфов также считает, что самое важное в данном вопросе – это коммуникация с русскоязычными жителями региона. Однако действия мэра, по его мнению, заслуживают критики.
«Она всегда козыряла тем, что является единственным человеком, который может договариваться с правительством, и без нее ничего не получится. Как же так, Катри: ты теперь разводишь руками и заявляешь, что тебя обошли стороной? Быть может, все твои прошлые увещевания – это банальная ложь?» – задается вопросом Евграфов.
«Она оказалась в патовой ситуации, – добавил депутат. – Власти в городе у нее нет, и все решения за нее принимает Стальнухин. Она в позиции говорящей головы: много общается с иностранными журналистами, но реальных решений не принимает. В данном случае она применила свой старый ход: показывает, как якобы заботится о нарвитянах, переживает за них, говорит об ущемлениях. Но все это только слова», – убежден депутат.
Само решение правительства депутат не считает сколь-нибудь значимым. Во-первых, из-за того, что оно готовилось давно, а во-вторых, по причине того, что 200 солдат – это очень мало.
«Абсолютно ничтожное количество – особенно если мы вспомним то количество военизированных служб, которых нагнали в Нарву, когда снимали памятники и их ломали. Опасности того, что государство будет закручивать гайки путем привода 200 солдат, я не вижу. Равно как и в целом не вижу предмета ни для паники, ни для каких-либо напряженных настроений», – убежден Евграфов.
Он также считает, что ключевой вопрос – это коммуникация с русскоязычными жителями города, и убежден, что правительство должно учесть прошлые ошибки и объяснить нарвитянам, с какой целью строится база, где будут располагаться части и какие перед ними будут поставлены задачи.

Горячие новости

Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»
Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»
  • KM
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
«Если это будет сделано, все страхи отпадут. Основная масса нарвитян спокойно воспримет этот ход», – убежден центрист.
Под «прошлыми ошибками» Евграфов подразумевает те действия эстонского государства, которые приводили к недовольству нарвитян в прошлом: лишение права голоса на местных выборах, запрет РПЦ московского патриархата, демонтаж памятника-танка. Евграфов считает, что все эти решения можно было бы провести с меньшим недовольством нарвитян, если бы правительство действовало с большим пониманием ситуации.
«Не надо искать в нарвитянах врагов. Они здесь родились, любят эту страну. Не надо им говорить, что они здесь чужие», – резюмировал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.04.25, 14:28
В Нарве появится военная база Сил обороны Эстонии
Силы обороны планируют создать в Нарве военную базу, где будут размещены свыше двухсот эстонских военнослужащих и подразделения союзников, сообщил rus.err.ee начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.
Новости
  • 24.04.25, 07:00
Водоканалы Нарвы и Нарва-Йыэсуу сливаются с расчетом на приток инвестиций
Городские управы Нарвы и Нарва-Йыэсуу договорились о слиянии принадлежащих городам водопроводно-канализационных предприятий. AS Narva Vesi поглотит Narva-Jõesuu Vesi, город Нарва-Йыэсуу увеличит свою долю в Narva Vesi, но не более, чем до 10%. Сейчас курортный город владеет примерно 6% акций Narva Vesi.
Новости
  • 17.04.25, 15:46
В Нарве формируется неожиданно пестрый избирательный союз
На страницах нарвитян в Facebook около трех недель назад начала появляться реклама избирательного союза “Пульс города”, при этом имена участников союза там указаны не были. ДВ выяснили, что в него объединяются местные политики, которые ранее сотрудничали с Катри Райк, Партией реформ, EKRE и Koos.
Интервью
  • 15.04.25, 06:00
Золото на хлеб не намажешь: потомственный нарвский ювелир ушел работать на электростанцию
Нарвитянин Денис Андреев научился ювелирному делу от своего отца и работает в этой сфере уже четверть века. Но сейчас Денис решил перейти работать на нарвские электростанции и в своём магазине бывает лишь время от времени. Вместо крошечных ювелирных изделий главная его забота теперь - огромная турбина.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.04.25, 13:03
Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»
2
Новости
  • 23.04.25, 08:32
Бизнесмен выставил на продажу известное кафе: «Нужно набрать ход»
3
Интервью
  • 23.04.25, 06:00
Увидим ли мы в Нарве завод, который будет работать без людей?
4
Mнения
  • 24.04.25, 14:23
Занимательная демография: пропавшие русские стали считать себя эстонцами?
5
Новости
  • 24.04.25, 10:31
Компания, отделившаяся от крупного бизнеса, сокращает треть сотрудников
6
Эпицентр
  • 24.04.25, 08:58
С треском лопнувший Eesti Areng требует у бывшего руководителя деньги

Последние новости

Новости
  • 25.04.25, 13:54
Prisma сократила пятую часть вспомогательного персонала: «Сотрудники отнеслись к новости профессионально»
Новости
  • 25.04.25, 13:24
Эстонский оборонный стартап привлек 8 млн евро из Греции
Новости
  • 25.04.25, 13:02
Центральная криминальная полиция подозревает Елену Глебову в совершении преступления
Осиновский: задержание Глебовой не стало сюрпризом
Биржа
  • 25.04.25, 11:47
У Hepsor появится новый руководитель
Инвестор Тоомас
  • 25.04.25, 11:01
Инвестор Тоомас: приманка Iute на меня подействовала
Биржа
  • 25.04.25, 10:14
Ekspress Grupp объявила размер дивидендов
Новости
  • 25.04.25, 09:50
Меняются наказания за перевозку санкционных товаров
Новости
  • 25.04.25, 08:28
Российский рыболовный гигант требует от эстонской компании миллионный долг

Сейчас в фокусе

Олег Гросс рассказал на дискуссии, прошедшей после первого дня обучения в Вирумааской школе менеджмента, о причинах срыва сделки по покупке спа-отеля Aqva. Он отметил, что уже был готов заключить договор, однако его сын Георг посоветовал не делать этого.
Новости
  • 24.04.25, 13:03
Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»
Исполнительный директор XYB Дерек Джойс.
Новости
  • 24.04.25, 10:31
Компания, отделившаяся от крупного бизнеса, сокращает треть сотрудников
С фасада Русского культурного центра снимают советский герб, но здание на Мере пуйестеэ, 5 хранит в себе куда более долгую и богатую историю.
Эпицентр
  • 24.04.25, 06:00
«Черная кошка» и красный парламент: истории Русского культурного центра, с которого убрали советские символы
Автор колонки – и сам иммигрант в первом поколении.
Mнения
  • 24.04.25, 14:23
Занимательная демография: пропавшие русские стали считать себя эстонцами?
Налогово-таможенный департамент.
Подсказка
  • 24.04.25, 16:30
Еще раз про OÜ: когда ждать «в гости» налогового инспектора?
Представитель Eesti Areng Марко Каэвандо (на переднем плане) и банкротный управляющий Мартин Крупп на судебном заседании. В ходе судебного спора противоположная сторона выдвинула подозрение в подделке документов. «Этот аргумент кажется абсурдным любому здравомыслящему человеку», — считает Каэвандо.
Эпицентр
  • 24.04.25, 08:58
С треском лопнувший Eesti Areng требует у бывшего руководителя деньги
С особым интересом за динамикой Euribor следят компании в сфере недвижимости.
Новости
  • 23.04.25, 16:30
Euribor резко снизился
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025