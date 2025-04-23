Назад 23.04.25, 14:28 В Нарве появится военная база Сил обороны Эстонии Силы обороны планируют создать в Нарве военную базу, где будут размещены свыше двухсот эстонских военнослужащих и подразделения союзников, сообщил rus.err.ee начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

Vabariigi aastapäeva paraad Pärnus

Foto: Raul Mee

По его словам, Силы обороны видят необходимость усиления своего присутствия в Нарве.

«Командующий Силами обороны после консультаций с парламентскими партиями спросил, почему Силы обороны до сих пор не представлены в Нарве. Да, мы частично представлены в городе через Кайтселийт, но наша цель – разместить там постоянные подразделения. Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные – часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии», – заявил в передаче Uudis+ на Vikerraadio Карус.

Он уточнил, что планируется создать базу, где будут дислоцироваться различные подразделения на ротационной основе: «Они будут нести боевое дежурство, а затем возвращаться, например, в Йыхви или Тапа, для продолжения обычной подготовки».