Назад 28.04.25, 09:50 Прибыль коммерческих банков Эстонии за первый квартал составила 368 млн евро В первом квартале 2025 года суммарная прибыль коммерческих банков в Эстонии составила 368 млн евро, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

Прибыли банков сократились с 444 млн евро за аналогичный квартал 2024 года, однако по сравнению с последним кварталом прошлого года, когда показатель составил 291 млн, банковские прибыли выросли, сообщил в понедельник Банк Эстонии.

Суммарная валюта баланса банков в марте составила 44,8 млрд евро, увеличившись за год на 6,1%, или на 2,6 млрд евро.

Объем банковских вкладов в марте составил 31,5 млрд евро, увеличившись за год на 1,9 млрд евро.

На срочных вкладах физических и юридических лиц в банках в марте было размещено 7,5 млрд евро.