Прибыль коммерческих банков Эстонии за первый квартал составила 368 млн евро

В первом квартале 2025 года суммарная прибыль коммерческих банков в Эстонии составила 368 млн евро, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Liis Treimann
Прибыли банков сократились с 444 млн евро за аналогичный квартал 2024 года, однако по сравнению с последним кварталом прошлого года, когда показатель составил 291 млн, банковские прибыли выросли, сообщил в понедельник Банк Эстонии.
Суммарная валюта баланса банков в марте составила 44,8 млрд евро, увеличившись за год на 6,1%, или на 2,6 млрд евро.
Объем банковских вкладов в марте составил 31,5 млрд евро, увеличившись за год на 1,9 млрд евро.
На срочных вкладах физических и юридических лиц в банках в марте было размещено 7,5 млрд евро.
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