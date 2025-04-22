Назад 22.04.25, 13:38 Чистая прибыль и выручка LHV не оправдали ожиданий Финансовые результаты LHV Group за первый квартал не оправдали ожиданий аналитиков Enlight Research. Чистая прибыль снизилась на 28% в годовом исчислении.

Кредитный портфель работающего в Великобритании LHV Bank вырос до 490 млн евро, а чистая прибыль банка составила 2,1 млн евро. На фото – управляющий банка Эрки Килу.

Foto: Liis Treimann

В первом квартале оборот LHV Group составил 79,4 млн евро, что на 5% меньше, чем годом ранее. Аналитики ожидали процентный доход в размере 82,1 млн евро, то есть результаты оказались ниже на 3%. Чистый процентный доход составил 62 млн евро, что почти на 7 млн меньше, чем годом ранее.