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  • 22.04.25, 13:38

Чистая прибыль и выручка LHV не оправдали ожиданий

Финансовые результаты LHV Group за первый квартал не оправдали ожиданий аналитиков Enlight Research. Чистая прибыль снизилась на 28% в годовом исчислении.
Кредитный портфель работающего в Великобритании LHV Bank вырос до 490 млн евро, а чистая прибыль банка составила 2,1 млн евро. На фото – управляющий банка Эрки Килу.
  • Кредитный портфель работающего в Великобритании LHV Bank вырос до 490 млн евро, а чистая прибыль банка составила 2,1 млн евро. На фото – управляющий банка Эрки Килу.
  • Foto: Liis Treimann
В первом квартале оборот LHV Group составил 79,4 млн евро, что на 5% меньше, чем годом ранее. Аналитики ожидали процентный доход в размере 82,1 млн евро, то есть результаты оказались ниже на 3%. Чистый процентный доход составил 62 млн евро, что почти на 7 млн меньше, чем годом ранее.
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