Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»

Глава Coop Pank Маргус Ринк полагал, что покинет должность еще через год.
Foto: Liis Treimann
«Да, для меня стало неожиданностью, что совет директоров решил начать искать нового руководителя уже сейчас. Сам я думал, что это будет где-то через год, в начале следующего года или зимой», – сказал Ринк. О расторжении контракта ему сообщили после совещания совета компании. Когда это было, Ринк не уточнил.
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