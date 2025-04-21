Назад 21.04.25, 12:59 Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев» Для руководителя Coop Pank Маргуса Ринка стало неожиданностью, что контракт с ним был расторгнут досрочно. «Я знал, что мой контракт действует до осени 2026 года», – сказал он.

Глава Coop Pank Маргус Ринк полагал, что покинет должность еще через год.

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«Да, для меня стало неожиданностью, что совет директоров решил начать искать нового руководителя уже сейчас. Сам я думал, что это будет где-то через год, в начале следующего года или зимой», – сказал Ринк. О расторжении контракта ему сообщили после совещания совета компании. Когда это было, Ринк не уточнил.