Livonia Partners покупает одну из крупнейших клиник Эстонии

В результате концерн Medicum, предоставляющий общую и специализированную медицинскую помощь, получит нового основного владельца – частную инвестиционную компанию Livonia Partners. Специализированное обслуживание, восстановительное лечение, стоматологические услуги и уход на дому продолжит возглавлять нынешний руководитель Medicum Тынис Аллик. В результате сделки его доля в концерне увеличится с 10% до 20%.
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За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
Налоговая реформа вызовет новый всплеск инфляции, предупредил Банк Эстонии. Тяжелее всего придется секторам, услуги которых не облагаются этим налогом – это медицина, образование, банки и владельцы жилья, сдающие его внаем, предупреждает партнер EY Ранно Тингас.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.