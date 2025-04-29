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  • 29.04.25, 14:59

Livonia Partners покупает одну из крупнейших клиник Эстонии

Доктор Яанус Воол, который 24 года назад начал свою карьеру в поликлинике Ласнамяэ, продает контрольный пакет акций в медицинском бизнесе Medicum, насчитывающем 450 сотрудников.
Центр здоровья Medicum в Ласнамяэ.
  • Центр здоровья Medicum в Ласнамяэ.
  • Foto: Andres Haabu
В результате концерн Medicum, предоставляющий общую и специализированную медицинскую помощь, получит нового основного владельца – частную инвестиционную компанию Livonia Partners. Специализированное обслуживание, восстановительное лечение, стоматологические услуги и уход на дому продолжит возглавлять нынешний руководитель Medicum Тынис Аллик. В результате сделки его доля в концерне увеличится с 10% до 20%.
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