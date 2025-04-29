Продажи в розничной торговле выросли

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в марте 2025 года составил 879 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж увеличился на 2%.
- Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с мартом 2024 года на 15%.
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Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на увеличение объема продаж у предприятий розничной торговли в марте повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, а также магазины промышленных товаров. «С другой стороны, сокращение объема продаж у продовольственных магазинов в марте ускорилось и составило по сравнению с тем же месяцем прошлого года 7%», – добавила Пихлак.
Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с мартом 2024 года на 15%. «На увеличение объема продаж у этих предприятий повлияла низкая сравнительная база марта прошлого года и более низкая цена на моторное топливо, чем в прошлом году», – уточнила Пихлак.
Объем продаж у магазинов промышленных товаров увеличился по сравнению с мартом 2024 года на 5%. Среди магазинов промышленных товаров объем продаж увеличился больше всего, а именно на 25%, у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился также на 7% у аптек и магазинов косметических товаров и на 2% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн.
Объем продаж сократился на 9% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), на 5% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 2% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах. Объем продаж у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, сократился на 1%.
По сравнению с февралем этого года в марте объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 12%. На основе сезонно и календарно откорректированных данных объем продаж сократился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.
За три месяца 2025 года (январь-март) объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 3%.
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