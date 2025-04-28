Решения Трампа ввели перевозчиков в ступор: морская торговля пострадала серьезнее всего

Признаков замедления контейнерных перевозок в Таллинне пока не наблюдается.
Foto: Liis Treimann
На позапрошлой неделе бронирование контейнеров в мировой морской торговле упало почти на 10 процентов, импорт США – на 22 процента, а экспорт Китая в США – на 44 процента, следует из данных логистического портала Vizion.
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